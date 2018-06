In der Nacht auf Montag wurde auf der mit 50 km/h signalisierten Weinigerstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Kurz vor Mitternacht wurde ein Fahrzeug gemessen, dass mit über 100 km/h die Strasse entlang fuhr. Rund zehn Minuten später wurde das Fahrzeug an den Kontrollort gelenkt. Der Fahrer war ein 25-jähriger Schweizer, welcher behauptete, dass ein 28-jähriger Schweizer den Wagen zum Zeitpunkt der Messung gelenkt hat. Daraufhin wurden der 25-jährige vor Ort und sein Kollege an seinem Wohnort verhaftet und das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Polizeimeldungen Mai/Juni 2018: