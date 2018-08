Schon 20 Jahre leuchtet ihr Stern am Schlagerhimmel: Seit Francine Jordi 1998 mit dem Lied «Das Feuer der Sehnsucht» den Grand Prix der Volksmusik gewann und damit ihren Durchbruch erzielte, ist die Berner Sängerin aus der deutschsprachigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Zehn Jahre später erreichte sie mit demselben Titel sowie im Duett mit dem Jodlerklub Wiesenberg die Spitze der hiesigen Charts. Auch als Komponistin und Moderatorin machte sich Jordi einen Namen. Im Frühling gelang sie aus freien Stücken an die Presse und verriet, dass bei ihr im letzten Jahr Brustkrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert wurde. Nach einer Operation unterzog sie sich einer Chemo- mit anschliessender Bestrahlungstherapie, welche erfolgreich abgeschlossen wurde. Jetzt steht wieder die Musik im Vordergrund: Mit einem neuen Album im Gepäck tritt Jordi am Freitag am Stadtfest Dietikon auf.

Francine Jordi, Sie geben am Stadtfest Dietikon ein Konzert. Was erwartet die Fans an Ihrem Auftritt?

Francine Jordi: Ich freue mich schon sehr darauf. Es wird ein Mix aus älteren, aktuellen, und, als kleines Geschenk für Dietikon, auch ein paar neuen Liedern von meinem Album «Noch lange nicht genug», welches Ende September erscheint. Und fehlen darf auf keinen Fall «Das Feuer der Sehnsucht».

Kennen Sie das Limmattal und hatten Sie auch schon Auftritte hier?

Natürlich kenne ich das Limmattal und war auch schon öfter da für Auftritte. Ich geniesse es immer sehr, wenn ich mit meinem Hund Theo irgendwo der Limmat entlang auf den tollen Wanderwegen spazieren gehen kann.