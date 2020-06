Limmattaler Reisebüros nennen die Sommertrends – nicht nur Griechenland profitiert vom Coronavirus

Reisen ist in Europa seit dem 15.Juni mit Einschränkungen wieder möglich. Die Schweiz öffnete am Montag die Grenzen zu den EU- und Efta-Staaten sowie Grossbritannien. Die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums wurden aufgehoben. Das lässt die Tourismusbranche aufatmen. Drei Monate lang musste sie ohne Einnahmen auskommen. Der Lockdown bescherte Reisebüros dennoch viel Arbeit. Annullierungen prägten den Alltag.

«Wir sind erfreut, dass es wieder losgeht», sagt Bianca Schmidt, Mediensprecherin des Touristikkonzerns Tui. Die Stimmung hebe sich, weil sich das Geschäft in den Reisebüros nicht mehr nur um Annullierungen, sondern auch um Um- und Neubuchungen drehe. Tui ist das grösste Reiseunternehmen Europas und zählt 62 Reisebüros in der Schweiz, zwei davon liegen im Limmattal. Die Filialen in Dietikon und Schlieren sind seit drei Wochen telefonisch und per E-Mail wieder erreichbar. Trotz grosser Umsatzeinbussen sei ein Stellenabbau in der Schweiz noch nicht absehbar. «Da wir Teil eines Konzerns sind, gibt uns das finanzielle Sicherheit. Zudem erhalten wir für viele Mitarbeiter Kurzarbeitsentschädigung», so Schmidt.

Sommerferien in Schweizer Ferienhäusern sind beliebt

Die Pandemie beeinflusst die Reisetrends dieses Sommers. «Der Mittelmeerraum ist nach wie vor beliebt. Vor der Krise reiste man nach Mallorca, Kreta oder in die Südtürkei. Jetzt ist man vor allem an griechischen Inseln wie Kreta sowie Zypern und Kroatien interessiert», sagt Schmidt. Das liege wohl daran, dass diese Region vom Virus weniger stark betroffen war als etwa Spanien oder Italien. «Griechenland ist aktuell der Profiteur dieser Krise.» Tui verzeichnet zudem bei Inlandreisen eine Zunahme, jedoch auf sehr tiefem Niveau. «Das Tessin, Graubünden oder das Berner Oberland sind gefragt.

Es gibt Kunden, die ihre Ferien statt auf Mallorca in der Schweiz planen – dank unserer Umbuchungskulanz ist das für alle Reisen bis Ende August kein Problem.» Einige Kunden würden die Sommerferien im Ausland auf 2021 verschieben. Schmidt ist überzeugt, dass die Krise die Vorzüge von Ferien mit Reisebüros und -veranstaltern hervorhebt. «Vielen war vor der Pandemie nicht klar, dass wir uns bei einer Pauschalreise um alles kümmern. So ist es laut Pauschalreisegesetz etwa unsere Pflicht, Kunden in Krisen die Reise zu annullieren und ihnen das Geld zurückzuerstatten.»

Auch das zur Migros gehörende Reiseunternehmen Hotelplan rappelt sich wieder auf. Seit dem 11.Mai stehen das Reisebüro in Dietikon und die 97 anderen Filialen mit reduzierten Öffnungszeiten den Kunden wieder zur Verfügung. Trotz starker Einbussen sei die Liquidität mit der Migros im Rücken für die Hotelplan Group sichergestellt, sagt Mediensprecherin Bianca Gähweiler. Auch der Reisekonzern stellt eine Zunahme von Buchungen für Schweizer Ferienwohnungen sowie von Badeferien in Griechenland und Zypern fest.