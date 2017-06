Beim Fahrplanwechsel im Dezember hat SBB Cargo im Rangierbahnhof Limmattal ein neues Betriebskonzept eingeführt. Neu wird dreimal täglich rangiert statt nur nachts. So will SBB Cargo nicht nur effizienter arbeiten und die Auslastung der Bahninfrastruktur verbessern. Auch war die grosse Hoffnung bei SBB Cargo und der lärmgeplagten Bevölkerung, dass dadurch der Lärm in der Nacht reduziert beziehungsweise in den Tag verlegt wird. Doch nun zeichnen Messungen, welche die SBB vor und nach der Umstellung vorgenommen haben, ein anderes Bild. Die nächtliche Lärmbelastung ist nahezu gleich geblieben.

Sowohl die Lautstärke, die Zahl der einzelnen Lärmereignisse wie auch deren Dauer haben sich kaum verändert.«Wir können noch nicht sagen, weshalb die Lärmbelastung nicht deutlicher abgenommen hat», sagt Jon Bisaz, Leiter Produktion bei SBB Cargo. Allerdings sei klar, dass sich der Güterverkehr nicht innert weniger Wochen in den Tag hineinverschieben liesse. «Detailhändler sind darauf angewiesen, dass die Produkte morgens angeliefert werden.» Dagegen seien Zement- und Holzlieferanten oder Schrotttransporte flexibel. «Dieser Güterverkehr soll langfristig tagsüber rangiert werden», sagt Bisaz. Dies wolle man unter anderem mit einer Preisdifferenzierung erreichen. «Die SBB werden auch weitere Messungen vornehmen, um zu sehen, wie sich die Lärmbelastung entwickelt», sagt Bisaz.

Wunsch nach noch kürzeren Zeiten

Eine kleine Besserung mit dem neuen Konzept besteht einzig darin, dass nach etwa 2 Uhr nachts keine Rangierarbeiten mehr stattfinden. Allerdings fielen derart späte Arbeiten schon bisher in kleinem Mass an. Ein schwacher Trost also. So sagte etwa der Oetwiler Gemeindepräsident Paul Studer (FDP) schon bei der Bekanntmachung des neuen Konzepts im letzten Herbst, dass es wünschenswert wäre, wenn die nächtliche Rangierphase noch stärker verkürzt werden könnte.