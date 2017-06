Andere Gemeinden können davon nur träumen: In Urdorf haben im letzten Jahr die juristischen Personen 27,5 Prozent des Steuerertrags ausgemacht. Doch in Urdorf kann man sich darüber nicht freuen, schliesslich betrug dieser Wert im Jahr 2015 noch 32,5 Prozent. Der Rückgang war auf eine einzige Unternehmung zurückzuführen. An der Gemeindeversammlung am Mittwochabend kamen die Finanzvorsteherin der Schulgemeinde, Irmgard Struchen (CVP), sowie der Finanzvorsteher der Politischen Gemeinde, Thomas Hächler (FDP), nochmals auf dieses Thema zu sprechen. "In der Folge werden wir auch in Zukunft mit einem tieferen 100-prozentigen Steuerertrag budgetieren", machte Hächler klar.

Auch wenn es um die Rechnung ging, war "Budget" ein gutes Stichwort: In der Diskussion zur Jahresrechnung trat nämlich der Stimmbürger Walter Trottmann (CVP) an das Rednerpult, in der Hand den Ausdruck einer Rede. "So, wie man das früher gemacht hat", sagte Trottmann. Er überbrachte den Behörden eine Anregung im Namen der Orts-CVP. Ein Rückgang bei den Gemeindesteuern, wie er 2016 erfolgt ist, wirkt sich auf die Rechnung der Schulgemeinde viel stärker aus, wie Trottmann bemerkte. Der Grund: Die Gemeindesteuern machen bei der Schule 90 Prozent des Ertrags, bei der Politischen Gemeinde hingegen nur 40 Prozent. Letztere kann daher solche Rückgänge besser verkraften. Danach kam er auf das Eigenkapital zu sprechen, das bei der Schule Jahr für Jahr dahinschmilzt. "Die Schule hat wenig Polster", so Trottmann. Dem Stimmbürger sei das vielleicht egal, schliesslich funktioniere es ja. "Für die Behörden ist es aber anders", so Trottmann weiter. Diese hätten wenig Spielraum.

CVP fordert Steuerfuss-Abtausch

Trottmann und die CVP fordern, dass die Einnahmen der Schule erhöht werden, ohne dass der Gesamtsteuerfuss erhöht wird. Das Rezept dazu: Die Politische Gemeinde soll einen Teil ihrer Steuerprozente an die Schulgemeinde abtreten (Steuerfuss-Abtausch genannt). Die Chancen stehen nicht schlecht, dass dies im Budget 2018 passieren könnte. Denn viele andere Möglichkeiten bleiben den Behörden nicht. Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) nahm die Anregung entgegen.

Hächler konnte ansonsten viel Positives zur Jahresrechnung erwähnen, die total mit einem Plus von rund 2,9 Millionen Franken abgeschlossen hatte (die Limmattaler Zeitung berichtete). Es sei hier nur ein Beispiel genannt, das den Sport betrifft: Bei der Kunsteisbahn Weihermatt wurden mehr Einnahmen verzeichnet. Hier habe man von der derzeitigen Schliessung der Stadtzürcher Kunsteisbahn Heuried profitieren können (diese wird bis Herbst 2017 saniert).

Nach Walter Trottmanns Votum nahmen die 69 Stimmberechtigten die Jahresrechnung dann auch ohne weitere Voten einstimmig an. "Sehr schön", zeigte sich Gemeindepräsidentin Rottensteiner (EVP) erfreut.

Bachschulhaus: "Danke für das grosse Vertrauen"

Auch die Baukredit-Abrechnung zum Bachschulhaus nahm die Gemeindeversammlung einstimmig an. Liegenschaftenvorstand Roland Stämpfli (SVP) bedankte sich für das grosse Vertrauen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der Zusage an den Kredit im Jahr 2014 gesprochen hatten..

Und damit zurück zu Irmgard Struchen, Finanzvorsteherin der Schulgemeinde. Nachdem sie zu Beginn des Abends die Schulrechnung präsentierte, die mit einem Minus von 1,6 Millionen Franken abschloss und das Eigenkapital auf 4,8 Millionen Franken sinken liess, zog sie ein klares Fazit: "Die Zahlen sind kein Grund zum Jubeln, aber zusammen mit den Zahlen der Politischen Gemeinde sieht es doch besser aus."

Mit dieser Einschätzung lag Struchen auch aus Sicht der Versammlung nicht falsch: Denn nicht nur der Jubel, sondern auch Kritik blieb aus: Diskussionslos und einstimmig nahmen die Stimmberechtigten die Schulrechnung an. Die Schulgemeindeversammlung war damit nach 19 Minuten beendet.

Brandenberger verabschiedet, Follador begrüsst

Der Leiter der Schulverwaltung, Hans Karrer, war an der Gemeindeversammlung entschuldigt. Denn wie Schulpräsident Stefan Zehnder erklärte, feierte er diesen Mittwoch einen runden Geburtstag. Dies hatte die Première zur Folge, dass Karrer durch Liliane Hischier, ebenfalls von der Schulverwaltung, vertreten wurde.

Um 20.50 schloss dann Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) die Versammlung. Doch es ging mit einem wichtigen inoffiziellen Teil weiter: Rottensteiner verabschiedete nämlich noch Christian Brandenberger (CVP), der Ende 2016 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Gemeinderat zurücktrat, was damals, Mitte Dezember, auch für den Gemeinderat überraschend kam. Das politische Amt als Bau- und Umweltvorstand wurde zusammen mit seiner erfolgreichen Firma zu viel für Brandenberger (die Limmattaler Zeitung berichtete).

"Wir haben den Rücktritt bedauert, sind aber froh, zu wissen, dass es Dir wieder gut geht", sagte Rottensteiner. Seinen Beruf als Ingenieur habe Brandenberger im Gemeinderat nicht verstecken können. Nicht nur für sein politisches Engagement mit seinen teils für die restlichen Gemeinderäte fordernden Ideen bedankte sich Rottensteiner, sondern auch für seine sportliche Tätigkeit sprach sie ihren herzlichen Dank aus. Denn Brandenberger ist zum Beispiel ein regelmässiger Teilnehmer des Urdorfer Zwei-Stunden-Laufs und im Dorf immer wieder mit dem Velo zu sehen. "Es war eine spannende und intensive Zeit. Mir geht es heute gut", erwiderte Brandenberger auf Rottensteiners Worte. "Ich habe mich gefreut, dass mit Danilo Follador ein guter Nachfolger gefunden wurde und ich wünsche ihm und dem ganzen Team des Gemeinderats viel Erfolg", so Brandenberger weiter. Zum Schluss erhielt er einen grossen Applaus der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für sein langjähriges Engagement. Sandra Rottensteiner freute sich zudem, Danilo Follador nun auch noch offiziell, vor fast 70 versammelten Stimmberechtigten, als neuen Gemeinderat zu begrüssen.