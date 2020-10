Keine Fasnacht für Dietikon: Reppischfäger sagen Fasnachtssaison ab

Die Reppischfäger aus Dietikon haben ihre Fasnachtssaison 2021 abgesagt. Das teilte die Guggenmusik am Freitag mit. Auch die beiden Fasnachtsveranstaltungen, die «A-Trinkete» und der «Reppischfägerball», die für den 17. und 18. Januar 2021 geplant waren, sind davon betroffen. Präsident Daniel Berweger spricht von einem Vernunftentscheid aufgrund der aktuellen Situation. «Die Schlinge um unseren Hals hat sich immer mehr zugezogen», sagt er. Anlässe, an die sie eingeladen gewesen wären, seien schon abgesagt worden. Ausserdem hätten auch Guggenmusiken, die am «Reppischfägerball» aufgetreten wären, bereits abgesagt.

Darum habe der Vorstand der Reppischfäger bei seiner Sitzung am Donnerstag die Absage der Fasnachtssaison 2021 beschlossen. «Der Entscheid fiel auch, um Mitglieder zu schützen und ihnen den Druck zu nehmen, dabei zu sein», sagt Berweger. Er hätte nicht gewollt, dass Mitglieder teilgenommen hätten, obwohl sie sich schlecht fühlen, nur um die Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich zu lassen.