Der Limmattaler Kinderschänder, der 2017 in Dietikon zu 9 Jahren und 4 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden war, steht heute vor Obergericht. "Ich will eine Reduktion der Strafe erreichen, denn ich habe das Gefühl, sie ist extrem hoch. Auch wenn das, was ich gemacht habe, absolut nicht in Ordnung ist", sagte der Kinderschänder, der über Jahre hinweg unzählige Knaben mit Drogen und Medikamenten zugedröhnt und missbraucht hatte.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte legte ebenfalls Berufung ein gegen das Dietiker Urteil. Sie fordert eine härtere Strafe, nämlich 12 Jahre.

Die Kantonspolizei hatte den Kinderschänder aus dem Gefängnis Pöschwies ins Obergericht gebracht. Oberrichter Spiess zitierte in der Verhandlung aus einem Führungsbericht des Gefängnisses. Der Kinderschänder sei grundsätzlich anständig und korrekt und bringe eine gute Arbeitsleistung im Montagebetrieb des Gefängnisses. Aber manchmal habe er Mühe mit abschlägigen Bescheiden des Gefängnispersonals. Als Richter Spiess den Kinderschänder darauf ansprach, erklärte dieser: "Manche Entscheide sind hirnverbrannt, die kann ich nicht nachvollziehen."

Neben der Forderung nach einer milderen Strafe brachten der Kinderschänder und sein Verteidiger weitere Forderungen vor. So forderten sie, dass die Festplatten (nach Löschung der kinderpornografischen Dateien) dem Kinderschänder zurückgegeben werden. "Mein ganzes Leben ist darauf", sagte der Kinderschänder. Ebenso seien die verschiedenen Smartphones des Kinderschänders herauszugeben.

Ausserdem hielt der Kinderschänder fest, er habe das Schlafmittel, mit dem er seine Opfer betäubte, den Buben direkt verabreicht und nicht aufgelöst in einem Eistee. Die Kinder hätten der Einnahme der Tablette jeweils zugestimmt. Er habe ihnen gesagt, dass es ihnen dank der Tablette nicht schlecht werde, wenn das Wasserbett schaukle.

Zudem forderten der Kinderschänder und sein Verteidiger, dass er in einem der Missbrauchsfälle freigesprochen wird. Das Opfer, auch in diesem Fall ein junger Knabe, habe die Vorfälle nur geträumt, argumentierte der Kinderschänder. Eine Richterin wies schon in der Verhandlung darauf hin, dass das, was der Junge geträumt haben soll, aber genau dem entspreche, was auch die anderen Opfer erzählt hatten.

Der Verteidiger forderte auch deswegen eine mildere Strafe, weil verschiedene Aussagen der Opfer nicht rechtskonform und nicht verwertbar seien, insbesondere weil der Beschuldigte bei der Befragung nicht dabei war.

In seinem Plädoyer forderte der Verteidiger eine Freiheitsstrafe im Umfang von sieben Jahren. Sein Plädoyer dauerte über eine Stunde. Das Plädoyer der Staatsanwältin dauerte knapp fünf Minuten.

Im Gefängnis hat der Kinderschänder im Februar eine ambulante Therapie begonnen. Je mehr sich der Kinderschänder mit seinen Taten auseinandersetze, desto grösser werde seine Reue und desto mehr werde er sich bewusst, was er jedem einzelnen Opfer angetan hatte, erklärte der Verteidiger. "Es ist ihm anzurechnen, dass er jetzt auf dem Weg ist, das zu erkennen", so der Verteidiger weiter. "Die Therapie wird Jahre dauern", führte er zudem aus.

Der Kinderschänder hatte das letzte Wort: "Ich will nochmals sagen, dass ich in der Therapie erkannt habe, was ich den Kindern angetan habe. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den Kindern und ihren Familien entschuldigen. Ich schäme mich total für das, was ich gemacht habe und dass ich das Vertrauen so schamlos ausgenutzt habe."