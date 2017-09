Die Bewohnerin bemerkte kurz vor 20 Uhr eine starke Rauchentwicklung in ihrer Küche, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Auslöser: brennendes Öl in einer Pfanne.

Die Frau versuchte daraufhin den Brandherd selbst zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Sie verliess deshalb mit ihren Kindern die Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

