«Für mich ist die zweite Welle arbeitsintensiver» – Pflegende blicken auf das Coronajahr zurück

Die brauchen Sie auch. Trotz Impfung ist die Pandemie noch lange nicht gebannt. Wie haben Sie den Ausbruch des Coronavirus erlebt?

Melissa Almeida Sousa: Die Zeit während der ersten Welle war sehr streng. Es gab viel Organisatorisches zu erledigen, dauernd mussten wir uns an neue Regeln, Hygienekonzepte und Weisungen anpassen. Damals kämpften wir noch gegen ein unbekanntes Virus und wussten nicht, auf was wir uns einlassen und wie wir die Patienten am besten behandeln. Die Unsicherheit und Angst bei den Patienten aber auch bei uns Pflegefachkräften war in dieser Zeit gross. Den Patienten die Angst zu nehmen, obwohl wir selbst sehr wenig wussten, war wohl mit das Schwierigste. Schliesslich kannten wir ja nur die schrecklichen Bilder aus Italien und China.

Wie ist die Situation nun während der zweiten Welle?

Melissa Almeida Sousa: Für mich ist die zweite Welle arbeitsintensiver, weil wir viel mehr Patienten betreuen als im Frühling.

Vesna Markovic-Ivanovic: Wir konnten aus der ersten Welle sehr viele Erkenntnisse ziehen und unser Wissen und unsere Erfahrung nun in der zweiten Welle einbringen. Wir kennen das Virus und die Verläufe viel besser. Das hat uns Pflegefachpersonen auch die Angst genommen. Wir können unsere Patienten nun besser unterstützen und sie beruhigen. Das heisst aber nicht, dass es hin und wieder nicht doch zu Überraschungen kommt. Wir pflegen schliesslich nicht kerngesunde Menschen, die an Corona leiden. Unsere Patienten sind bereits gesundheitlich vorbelastet. Die Arbeit ist dadurch sehr komplex, anspruchsvoll und zeitintensiv.

Viele Spitäler stossen an ihre Kapazitätsgrenzen, die Intensivbettenzahl ist knapp und auch das Pflegepersonal ist erschöpft. Sind Sie auch am Anschlag?

Vesna Markovic-Ivanovic: Auch bei uns waren die Plätze vor drei Wochen knapp. Die Situation ändert sich von Tag zu Tag manchmal von Stunde zu Stunde. Wir sind aber froh, dass wir intern sehr viel Unterstützung erhalten etwa vom Patientenservice oder vom Ärztlichen Dienst. Gut ist auch, dass unsere Vor­gesetzten neue Pflegefachpersonen angestellt haben. Erschöpfungszustände erleben wir deshalb Gott sei dank nicht. Doch es gibt immer wieder Tage, die so anstrengend sind, dass wir an unsere persönlichen Grenzen stossen.

Jasmin Bruggisser: Medizinisch und pflegerisch geben wir trotz Mehrbelastung alles. Schlimm ist für uns aber, dass wir teilweise gezwungen sind, das Zwischenmenschliche zu reduzieren, um die grosse Arbeitslast bewältigen zu können. Wir sind es uns gewohnt, mit unseren Patienten zu sprechen und ihnen zuzuhören. Daher fällt es uns sehr schwer, dass das nun zu kurz kommt.