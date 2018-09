Für den geplanten Bau des Autobahndeckels beim Gubrist-Portal in Weiningen ist es ein weiterer Meilenstein: Der Kantonsrat hat am Montag den kantonalen Beitrag in Höhe von fünf Millionen Franken bewilligt. Damit erhält der Kanton vom Bundesamt für Strassen (Astra) ein übertragbares Baurecht für die öffentliche Nutzung der Autobahnüberdeckung. Dieses soll an die Gemeinde Weiningen übertragen werden. Sie plant auf der Überdeckung den Bau eines neuen Werkhofs sowie eines Feuerwehrdepots, zudem einen Fussgänger- und Veloweg.

Über den entsprechenden Gemeindebeitrag von 3,5 Millionen Franken entscheiden die Weininger Stimmberechtigten am 23. September.

Eine Weininger Delegation verfolgte die Kantonsratsdebatte von der Tribüne des Zürcher Rathauses aus: Alt Gemeindepräsident Hanspeter Haug (SVP), Bauvorstand Harry Landis (parteilos) und Gemeindeschreiber Bruno Persano. Der aktuelle Gemeindepräsident Mario Okle weilt in den Ferien, wie Haug sagte.

Die Gemeinde Weiningen hatte - noch unter Haug als Gemeindepräsident - für den Bau des Autobahndeckels bis vor Bundesgericht gekämpft.

Pierre Dalcher (SVP, Schlieren) erinnerte daran: 2004 hatte die Gruppe Chance Gubrist unter Führung von Haug einen 270 Meter langen Autobahndeckel gefordert. 2007 bewilligte der Bund die dritte Gubriströhre. 2008 übernahm das Astra das Projekt vom Kanton. 2014 entschied das Bundeverwaltungsgericht zugunsten von Weiningen und verlangte eine 100 Meter lange Autobahnüberdeckung. Der Bund musste einlenken. "Die SVP unterstützt diese Vorlage", sagte Dalcher. Und: "Die Gemeinde Weiningen will heute den Spatz in der Hand statt die Taube auf dem Dach." Gewinner der Vorlage seien die Gemeinde Weiningen, der Kanton Zürich und die ganze Schweiz.

Jonas Erni (SP, Wädenswil) pflichtete ihm bei: Die Siedlungsqualität werde so erhöht und eine neue Langsamverkehrsverbindung geschaffen, zudem ein Werkhof und ein Feuerwehrdepot.

Auch die FDP äusserte sich zustimmend. Christian Müller (FDP, Steinmaur) betonte, dass bei solchen Projekten die Interessen der Bevölkerung vor Ort von Anfang an einzubeziehen sei. Weil dies beim Gubristdeckel anfangs nicht der Fall war, sei es zur mehrjährigen Verzögerung gekommen. Nun soll der Gubristausbau bis 2025 fertig sein.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon) erklärte: "Es ist schön, dass sich der lange Einsatz der Bevölkerung gelohnt hat." Sie erhalte nun besseren Lärmschutz, zudem die erwähnten Nutzungen auf dem Autobahndeckel.

Martin Neukom (Grüne, Winterthur) sagte: "Die Gemeinde Weiningen ist eine der Gemeinden in der Schweiz, die am stärksten vom Strassenbau betroffen sind. Weiningen ist ein Beispiel dafür, welche Kosten der Verkehr verursacht - nicht nur in Form von Geld, sondern auch von Siedlungsqualität." Die Grünen fänden den Autobahndeckel sinnvoll. Die Gemeinde bekomme die Überbauung fast gratis und zahle dafür den Veloweg.

Josef Wiederkehr (CVP, Dietikon) fügte an: "Was lange währt, wird endlich gut." Es habe eine für alle Beteiligten gütliche Einigung getroffen werden können. Nun gehe es nach zehn Jahren des Stillstands beim Gubrist-Ausbaus voran. Bei einem Ja des Kantonsrats und der Gemeinde sei der Gubrist-Ausbau auf sechs Spuren demokratisch legitimiert.

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) betonte, der Gubrist-Ausbau habe für den Regierungsrat hohe Priorität. "Die Blockaden konnten gelöst werden. Ein wichtiger Punkt dieser Lösung ist der 100 Meter lange Portaldeckel." Er ermögliche eine Siedlungs- und Landschaftsreparatur. "Mit diesem Kredit übernimmt der Kanton keine Bundesaufgabe, sondern er erfüllt Wünsche des Kantons und der Gemeinde." Ein Ja sei ein wichtiges Zeichen an den Bund, aber auch an die Gemeinde Weiningen. Es handle sich um eine ausgewogene, faire Vorlage.

Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden: Der Kantonsrat bewilligte den Kantonsbeitrag mit 168:0 Stimmen.