Festungsmuseum öffnet die Tore: Die Bildmaschine von Tullio Zanovello ist bald wieder zugänglich

Die Betreiber des Festungsmuseums hätten Abklärungen getroffen, Szenarien berechnet und ein Schutzkonzept erstellt und nun sei man bereit, die Tore zu öffnen, heisst es in der Mit­teilung. Im Verlauf der neuen Saison erwarte man die 150'000. Besucherin oder den 150'000. Besucher in der Festung. Sämtliche Tickets werden allerdings nur auf Voranmeldung verkauft.

In der Festung befindet sich auch ein gewichtiges Stück Limmattal: nämlich die 1,5 Tonnen schwere, 7 Meter breite und 4,5 Meter hohe Bildmaschine «Gotthard – das Réduit» des Künstlers Tullio Zanovello. Der Stadtzürcher hatte das Werk in seinem Atelier in Schlieren gebaut. Im Sommer 2018 fand die Vernissage auf dem Gotthard statt und im Sommer 2019 segnete ein Kapuzinerpater die Bildmaschine. Sie ist Teil der Erlebniswelt der Festung.