Tipp für Eilige: Zuunterst finden Sie die Details zum Urdorfer Fasnachtsprogramm.

In ihrer Cliquenstube haben die drei Präsidenten und neun Vorstandsmitglieder der Clique Schäflibach schon so manches ausgeheckt. Aber angefangen hat alles im ehemaligen Urdorfer Restaurant Frohsinn, wo Karl Leutwiler und Fritz Zubler 1964 den Grundstein für die Clique legten. Im Haus des Restaurants ist Karl Leutwilers Sohn Daniel aufgewachsen. Der gelernte Maschinenmechaniker ist heute 48 Jahre alt und als Zeremoniemeister auch einer der Präsidenten der Clique. Heute noch trägt er auf Wunsch seines Vaters dessen Cliquengründeruniform. Die Limmattaler Zeitung durfte kürzlich in die Stube reinschauen, die sich die Clique 2005 an der Bernstrasse eingerichtet hat. Wir waren umgeben von Fasnachtsplaketten aus nah und fern, deren Geschichten zusammen Bibliotheken füllen würden.

Zeremoniemeister Daniel Leutwiler, kommen wir gleich zur Frage, die nur vier Personen beantworten können: Wer wird dieses Jahr Schirmherr?

Daniel Leutwiler: Das bleibt auch dieses Jahr das bestgehütete Geheimnis. Aber die Gerüchteküche brodelt wieder wie wahnsinnig. Umso mehr freuen sich alle auf die Schirmherr-Inthronisation am Samstag.

Schirmherr zu sein, ist eine grosse Ehre. Darf man diese überhaupt ablehnen?

Das hat es auch schon gegeben. Denn das Schirmherrenamt ist eine grosse Verpflichtung, weil man als Fasnachtsoberhaupt die ganze Fasnacht dabei sein sollte, um die Clique Schäflibach und die Urdorfer Fasnachtskultur entsprechend repräsentieren zu können. Der Schirmherr ist mit mir zwei Monate lang in der Schweiz und in Deutschland unterwegs, manchmal auch unter der Woche, zum Beispiel bei den Aargauer Fasnachtskollegen im Reuss- und im Seetal, und dann kommt noch die Urdorfer Fasnacht. Das Programm lässt sich sehen.

War das schon immer so?

Nein, früher wars anders. Da eröffnete der Schirmherr die Urdorfer Fasnacht und das wars. Auch Berühmtheiten waren dabei, so etwa Roger Schawinski. Und sehen Sie dort die kleine Grasshopper-Figur? Die ist von Karl Oberholzer, der 1981 nicht nur GCZ-Präsident, sondern auch Schirmherr war.

Und wer wird es 2018? Diese Frage dürfte viel Volk an die Inthronisation beim Embriareal locken. Haben Sie auch an den anderen Fasnachtstagen viel Neues zu bieten? Dem Fasnachtsfreitag lief es zuletzt nicht so.

Am Fasnachtsfreitag trat die letzten zwei Jahre die Band Chue-Lee auf. Im zweiten Jahr haben wir gemerkt, dass deren Hype vorbei ist. Jetzt haben wir mit Melissa Naschenweng und Almklausi zwei junge, in der Szene bekannte Schlagerstars. Almklausi ist ein Mallorca- und Ballermann-Star und Naschenweng ist ein Schlagersternchen – wie Beatrice Egli, einfach mit dem Österreicher Charme. Damit bieten wir den Gästen etwas Spezielles, ein Zückerchen für alle, die auf Schlager und Après-Ski stehen. Im Mittelpunkt stehen aber die Fasnacht, der Tanz und die Unterhaltung mit den Grafenbergern und vor allem die Guggenmusiken.

Wie sieht es beim Umzug aus?

Es haben sich 64 Gruppen angemeldet, was 1600 Teilnehmern entspricht. Der rund zweistündige Umzug ist und bleibt ein Highlight, an dem man sieht, dass wir die grösste Zürcher Fasnacht sind. Nur Bassersdorf kann mit uns mithalten. Mit dem diesjährigen Fasnachtsmotto «Uf de Geisterbahn» ist zudem klar: Es geht gruselig-schaurig zu und her.

Dieses Jahr wird die Uslumpete zudem zur Lollipop-Party. Wie das?

Die DJs Käpten Lollipop und Wollana spielen ja schon lange im Zürcher X-tra. Aber an einer Fasnacht haben sie noch nie aufgespielt. Wir haben sie einfach angefragt und sie fanden es cool. Das wird richtig Rambazamba. So jagen wir der Uslumpete eine Vitaminspritze rein und hoffen, sie wieder zu beleben, auch mit Publikum, das wir bisher nicht erreichten. Neu ist zudem, dass in der Woche zuvor drei junge Cliquenmitglieder den Heimkehrerball im Comedy-Stil moderieren. Die werden mit vielen Lachern Pep in den Abend bringen. Auch für die kommenden Jahre haben wir viele neue Ideen. Es ist ein Glück, das wir 2017 fünf neue Mitglieder im Alter zwischen 20 und 35 Jahren für den Vorstand gewinnen konnten. Denn nur so kann es stetig weitergehen mit einer tollen farbenfrohen Urdorfer Fasnacht.