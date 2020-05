Er verspricht Genuss in den Bergen – Richard Spillmann veröffentlicht seinen neuen Berg-Beizli-Führer

Mit einem guten Glas Wein nach einer Wanderung in den Schweizer Bergen bei feiner Speise anzustossen, das kann nicht schaden. Diese Ansicht vertritt Richard Spillmann. Er lebt seit 1984 in Oetwil und hat kürzlich seinen neuen Berg-Beizli-Führer in der vierzehnten Auflage herausgegeben.

Das Werk erfreut sich seit dreissig Jahren grosser Beliebtheit. Schliesslich sind über 1200 Beizen aufgeführt, die er und sein Team aufsuchen und testen. Die Besonderheit: Das Buch deckt nicht nur die Deutschschweiz ab, sondern auch das Welschland und das Tessin.

Auf die Frage, in welche Gaststube oder welches Grotto nach einem grösseren Spaziergang oder nach einer Bike-Tour eingekehrt werden soll, liefert Spillmann viele Antworten. Ihm sei es wichtig, keine Touristenhotspots aufzusuchen, sondern neue und abgelegene Restaurants zu entdecken, sagt er.

Dass das Werk just während der Coronakrise publiziert wurde, hat seine Gründe. Zum einen hat es Tradition, dass alle zwei Jahre eine neue Version in die Läden kommt. Zum anderen wurde der Zeitpunkt bereits auf den Mai verschoben, weil der Bund gewisse Lockerungen bekannt gab. So dürfen auch Restaurants und Bars unter Auflagen wieder geöffnet haben. «Ich habe noch von keiner Berg-Beiz gehört, die nicht wieder öffnet», sagt Spillmann. Deshalb sei der Zeitpunkt der Publikation trotz allem richtig. «Wir haben noch einige Zeit gewartet, denn der Druck wurde schon im Januar und vor der Coronaphase in die Wege geleitet», sagt er.