Er verspricht Genuss in den Bergen – neuer Berg-Beizli-Führer erstmalig nicht nur von der Deutschschweiz

Zum anderen wurde der Zeitpunkt bereits auf den Mai verschoben, weil der Bund gewisse Lockerungen bekannt gab. So dürfen auch Restaurants und Bars unter Auflagen wieder geöffnet haben. «Ich habe noch vor keiner Berg-Beiz gehört, die nicht wieder öffnet», sagt Spillmann. Deshalb sei der Zeitpunkt der Publikation trotz allem richtig. «Wir haben noch einige Zeit gewartet, denn der Druck wurde schon im Januar und vor der Coronaphase in die Wege geleitet», sagt er.

Auf die Frage, in welche Gaststube oder welches Grotti nach einem grösseren Spaziergang oder nach einer Bike-Tour eingekehrt werden soll, liefert Spillmann viele Antworten. Ihm sei es wichtig, keine Touristenhotspots aufzusuchen, sondern neue und abgelegene Restaurants zu entdecken, sagt er. Dass das Werk just während der Coronakrise publiziert wurde, hat seine Gründe. Zum einen hat es Tradition, dass alle zwei Jahre eine neue Version in die Läden kommt.

Mit einem guten Glas Wein nach einer Wanderung in den Schweizer Bergen bei feiner Speise anzustossen, das kann nicht schaden. Diese Ansicht vertritt Richard Spillmann. Er lebt seit 1984 in Oetwil und hat kürzlich seinen neuen Berg-Beizli-Führer in der vierzehnten Auflage herausgegeben.

Seit der letzten Ausgabe des Berg-Beizli-Führer sind 55 neue Beizen dazugekommen. Auch Wirtschaften in der nahen Umgebung liess sich Spillmann nicht entgehen. Ein persönliches Highlight sei für ihn die Ischboden Hütte in den Berner Alpen.

Mit einem Kalender fing alles an

Spillmann ist Inhaber des Druckgeschäfts Spillmann Druck AG in Zürich. Dieses führt mittlerweile sein Sohn Etienne. Der Berg-Beizli-Führer ist somit von A bis Z aus einer Hand. Auch die Fotografien im Buch sind von Spillmann. Mit solchen Bildern von Bergtouren hatte einst alles angefangen. «Ich habe zuerst Kalender angefertigt, die ich verschenkte. Dieses Vorhaben wurde wegen den begeisterten Rückmeldungen grösser, bis schliesslich ein Buch entstand», erzählt er. Aufgrund des Erfolgs ist mittlerweile auch ein Band mit dem Titel Land-Beizli-Führer erschienen. Seither wechseln sich die beiden Guides in der Neuauflage im Zweijahresrhythmus ab.

«Wenn man eine Beiz auf Herz und Niere erleben will, ist es wichtig ist, dass die Sprache beherrscht wird, deshalb helfen mir zwei Freunde in den Gebieten im Welschland und Tessin aus», sagt Spillmann. Er gehe seit vielen Jahren seiner Leidenschaft, dem Wandern, nach. Bisweilen schwingt er sich auch auf sein E-Bike, stets auf der Suche nach neuen Gästeoasen in den Schweizer Bergen.

Die Situation im Gastronomiebereich in den Bergen habe sich in den letzten Jahren stark verbessert, sagt er. «Heute wissen alle, dass sie auf die Gäste angewiesen sind», so Spillmann. Entsprechend falle das Essen vielfältiger und geschmackvoller aus als früher. Zudem seien die Wirte zuvorkommender. Was diese These bestätigt, ist die Tatsache, dass er jeweils ein Stück Käse oder geräucherte Wurst mit auf den Weg bekommt. Eine Geste, die er zu schätzen wisse.