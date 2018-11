Unbekannte haben am Samstagfrüh in ein Computerfachgeschäft in Dietikon eingebrochen und dabei diverse Computer und Mobiltelefone gestohlen. Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen.

Der Einbruch geschah laut Polizei-Communiqué zirka um 3 Uhr in der Früh. Drei unbekannte Männer öffneten die Schiebetüre des Computerfachgeschäfts mit Gewalt. Im Ausstellungsraum zerschlugen sie eine Vitrine und entnahmen daraus sowie ab den Ausstellungsflächen diverse Computer und Mobiltelefone der neusten Generation. Mit einer Beute im Wert von mehreren 10'000 Franken Franken konnten die Täter das Geschäft verlassen.