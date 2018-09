Es war ein kleiner Schritt für den Bagger, aber ein grosser für die Limmattaler Natur: Um Punkt 10 Uhr floss am Freitagmorgen das erste Wasser in den Auenwald auf der Dietiker Grien-Insel. Ein historischer Moment. Blaugrün glänzend hatte sich die Limmat zuvor beim Erdwall gestaut. Dann hob die Baggerschaufel das letzte Stück Erde des Damms in die Luft. Das Wasser strömte los, hellbraun suchte es sich seinen Weg durch die Grien-Insel. Weisse Schaumkronen tanzten auf der flüssigen Naturgewalt, die alles Leben überhaupt erst möglich macht. Und die jetzt mehr Platz hat.

Zudem beginnt die Tierwelt, die neue Wasserwelt zu besiedeln. Vom Nebenfluss profitieren sollen insbesondere die Eisvögel und die Gartengrasmücken, die beide auf der Roten Liste gefährdeter Arten verzeichnet sind. Aber auch der Mittelspecht und die Wacholderdrossel sollen sich hier wohlfühlen. Auch für die Gemeine Keiljungfer, eine gefährdete Libellenart, und für Fledermäuse ist der neue Nebenarm positiv. Was die Fische anbelangt, soll der Nebenfluss insbesondere den Jungfischen von Nasen und Äschen Schutz bieten, da mitunter Wurzeln und Baustämme hineinragen.

«Etwas vom Ursprungszustand»

Das Flussbett, in das am Freitag das Wasser floss, wurde bereits Ende des letzten Jahres gegraben (die Limmattaler Zeitung berichtete). Vor dem Durchstich enthielt es bereits Wasser. Dies hat mit dem Boden zu tun, der hier vor allem aus Schotter besteht. Für das Grundwasser war es ein Leichtes, sich an die Oberfläche zu drücken und so das Nebenflussbett zu füllen. Mit dem Durchstich des Damms stieg der Wasserpegel dann rasant an.