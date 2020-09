Doch noch gefeiert: Stadtmusik spielte für Gabriele Olivieri auf – grosse Freude beim Gemeinderatspräsidenten

Seine Konstituierungsfeier werde wegen Corona nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, machte Gabriele Olivieri (CVP) klar, als ihn der Gemeinderat am 5. März zum neuen Präsidenten und damit zum höchsten Dietiker wählte. Diesen Donnerstag war die Feier. Nach der Parlamentssitzung spielte die Stadtmusik vor der Stadthalle. «Es ist schön, endlich wieder für jemanden zu spielen», sagte Stadtmusik-Präsident Fabian Zwimpfer. Olivieri, seine Vizepräsidenten Catherine Peer (SP) und Anton Felber (SVP) und viele andere freuten sich genauso. Der Circolo Culturale Sandro Pertini – der in Italien geborene Olivieri ist Mitglied – kümmerte sich um den Apéro mit italienischen Häppchen und Dietiker Stadtwein. Auf die Coronaregeln wurde geachtet: Die Häppchen waren in Einzelportionen verpackt, auf Händeschütteln und Umarmungen wurde verzichtet. Dazu Olivieri in seiner Rede: «Irgendwann kommen die Zeiten zurück, wo man sich wieder wie gewohnt begrüssen kann. Ich verspreche, dann werde ich euch alle umarmen.» Nach dem Apéro ging es weiter ins Hotel Sommerau.