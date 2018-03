So richtig eintauchen in die vielfältige Welt der Stadtjugendmusik Dietikon konnte das Publikum beim diesjährigen Jahreskonzert am Samstagabend im katholischen Pfarreizentrum St. Agatha. Bisweilen stürmisch und dann wieder sanft, stets in Gedanken an die Tiefen des Meeres, präsentierten die insgesamt siebzig Musikanten einen Mix ausgewählter Stücke, die zum Motto «Under Water» passten. Unterstützt wurde das von Marco Nussbaumer dirigierte Hauptkorps vom Zwischenkorps, dirigiert von Rico Felber, sowie von den Tambouren unter der Leitung von Roger Küng.

Man könne sehr viel zum diesjährigen Motto machen, fanden die beiden 14-jährigen Freundinnen Andrina Federer und Leonie Stocker, die auch bei der aufwendigen Dekoration im ganzen Pfarreizentrum mitgeholfen hatten. «Ich bin zum ersten Mal dabei und etwas nervös. Denn es ist etwas ganz anderes, als mit dem Zwischenkorps aufzutreten», erzählte Andrina Federer. Auch die Probezeit sei super gewesen, ergänzte Leonie Stocker, die sich bereits im vergangenen Jahr zu den Grossen zählen durfte: «Es ist eine lockere Stimmung und trotzdem kommen wir immer vorwärts.» Stockers Lieblingsstück war «Pirates of the Caribbean – At the World’s End», während Federer das «Little Mermaid Medley» favorisierte.

Im Saal versteckten sich Nemos

Mit sechs Jahren Erfahrung sass in der vordersten Reihe Julia Meier, die Klarinette spielte. Es war auch sie, die sich die Idee für die Wettbewerbsfrage des Abends ausgedacht hatte. Es galt die kleinen Nemos im Saal zu finden, die aus dem berühmten Film «Findet Nemo» bekannt sind.