Die alte Badenerstrasse wird zum Ferienparadies – mit 80 Tonnen Sand, zwei Pools und vielem mehr

Es war ein Tagtraum. Ivana Costa, 22, blickte aus dem Fenster. Sie liess ihre Gedanken schweifen. Nach Italien, ans Meer. Im Jahr eins der Coronakrise verzichten viele auf die Sommerferien am Strand. «Wenn die Leute nicht in die Ferien gehen, holen wir die Ferien halt nach Schlieren», sagte sich Costa. Das war vor fünf Wochen. Ende der Rückblende. Tonnenschwere Realität ist Costas Tagtraum jetzt. Genauer gesagt 80 Tonnen. So viel wiegen die 50 Kubikmeter Sand, die ein Bagger der Stadt Schlieren am Mittwoch in einer viereckigen ­Fläche auf der alten Badenerstrasse verteilt hat. Bis am Freitag, wenn das «Ferienparadies Schlieren» offiziell startet, kommen noch Liegestühle dazu. «Wie am Meer», heisst es auf einem Flugblatt.

Costa, sie ist aus Uster, arbeitet für Shopping Schlieren. Am liebsten hätte sie das Projekt viel grösser umgesetzt und die ganze Pischte 52, wie die alte Badenerstrasse heute auch genannt wird, mit Sand gefüllt. Doch im Gespräch mit Daniel Dormann – der Birmensdorfer, 45, ist Leiter Tiefbau der Stadt Schlieren und wurde vom Stadtrat zum Pischte-52-Kümmerer ernannt – musste sie eine machbare und zahlbare Lösung finden. Denn die Stadt hilft allen, die auf der Pischte 52 eine kreative Idee umsetzen wollen, so gut sie kann. Und so machte sich am Mittwoch ein orange gewandeter Trupp der Stadt ans Werk. Neben dem Sandstrand gibt es eine waagrechte Wasserrutsche. Daniel Dormann hat sie schon ausprobiert und ist mit Anlauf auf die gepolsterte Teichfolie gesprungen. «Es funktioniert und macht Spass», lautet sein Fazit. Auch Fussballtore und ein Basketballkorb werden aufgestellt. Gemütlicher gehts in den beiden 5000-Liter-Pools zu und her. 30 Zentimeter tief ist das Wasser. Dafür muss kein Badmeister im Ferienparadies arbeiten.