Nicht nur das Weininger Weingut Haug öffnet seine Türen an den diesjährigen «Offenen Weinkellern». Auch die Weininger Familie Vogler (am 1. Mai) und der Weinbau des Klosters Fahr (am 1., 4. und 5. Mai) öffnen ihre Weinkeller. Für Peter Vogler ist «Offene Weinkeller» ein wichtiger Anlass, um seine Weine vorzustellen. «Man sollte mitmachen, es ist enorm viel Werbung», sagt der Winzer. Es sei eine grosse Chance, den Betrieb zu präsentieren und den Menschen zu zeigen, wie es in einem Weingut abläuft. «Der Prozess bis zum fertigen Wein ist sehr interessant und das wollen wir den Leuten nahelegen», sagt Vogler. Sein Weingut gibt es bereits seit über 50 Jahren. «Es fing klein an, 1966 führten wir den Betrieb mit dem Bau der Rebsiedlung weiter», erzählt Vogler. Die Degustation der Weine stehe am 1. Mai an erster Stelle: «Mir ist die Meinung der Kunden extrem wichtig. Ich frage sie, was sie von den Weinen halten, wenn diese noch nicht ganz fertig sind. Je nachdem verändere ich sie dann.» Probieren kann man die Weine ab dem 1. Mai an den «Offenen Weinkeller»-Tagen. (dgo)