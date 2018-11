Muskelberge, die nur zur Show taugen, Doping und ein Leben in einer Halle, die kalt und unnahbar wirkt – schnell ist die Gruppe bei der Frage, was der Sinn dieser ganzen Übung ist. Darauf will Scheller hinaus. Er erklärt: «Würden wir alle sinnlosen Aktivitäten aus unserem Umfeld verbannen, würde die Gesellschaft klaustrophobisch.» Es brauche Dinge, die unerklärbar bleiben.

Das Bodybuilding folgt der Prämisse: Jeder ist das Bildnis seiner selbst. Die Bodybuilder-Kultur startete jedoch schon weit vor Schwarzenegger. Bereits in der griechischen Antike trainierten die Athleten in sogenannten Gymnasia. Das «Sich-zur-Schau-Stellen» wurde damals wie heute nicht von allen goutiert. Doch wenn die Athleten sich beinahe nackt als lebendige Skulptur wie etwa Zeus oder Hermes darstellten, wurden ihre gemachten Körper gerne bewundert. «Haben Bodybuilder nicht irgendwo einen Knacks?», fragt die Leichtathletin in die Gruppe. Scheller schmunzelt. «Ja, irgendwie trifft das zu.» Der Sport habe etwas Extremes. Im Fitness wolle man vielleicht gefallen, aber ein Bodybuilder wolle auffallen. Das Ziel ist, maximale Muskelkraft bei minimalem Körperfett und optimaler Symmetrie zu erreichen. Ein solch hohes Ziel erfordere Verzicht und hartes Training. Scheller bezeichnet es als «klösterliches Leben», das im Alltag wenig mit Ruhm zu tun habe. Ob unerlaubte Substanzen geduldet seien, fragt der Ruderer. «Im Bodybuilding geht es um Körper-Ästhetik. Doping steht dazu nicht im Widerspruch. Aus ethischer Sicht ist Doping jedoch nicht vertretbar», so Scheller. Wolle man jedoch auf dem internationalen Parkett mithalten, werde Doping unausweichlich, da nützen auch Dopingkontrollen nichts.



Der Unsinn, gegen eine Maschine aus Stahl zu kämpfen, ja sich ihr gar zu unterordnen, gibt denn auch Bodybuildern Halt. Wenngleich sich viele dieser Ironie bewusst seien, so Scheller. Der Bodybuilder unter den Teilnehmern vergleicht die Sportart mit einer Ersatzreligion, den Gang ins Gym mit dem Kirchgang. «Man weiss, auch wenn es in anderen Bereichen nicht so toll läuft, ich habe immer noch das Gym», sagt er.

Obwohl Bodybuilding kein per se sinnstiftendes Element enthält, verfolgt es doch ein Ziel. Die Kämpfer in der Halle wollen alle ihrem Ideal Schritt für Schritt näher kommen. Und obwohl sie sich Tag für Tag unter hundert Kilo Gewicht legen und diese von sich wegdrücken, behalten die Bodybuilder die Kontrolle, an diese Routine halten sie sich eisern. «Schliesslich sind die Erlebnisse im Bodybuilding auch immer ein Türöffner», so Scheller. Man gehe nach diesen Grenzerfahrungen mit dem eigenen Körper anders an neue Projekte heran.

Dabei sei es wichtig, dass man nie den Blick von aussen auf das Gym vergesse. Denn es sei der Ort, an dem sehr deutlich sichtbar wird, wie sehr unser Leben von Maschinen bestimmt wird. Er deutet auf die endlosen Reihen der Kraftgeräte: «Ich meine, schaut euch um, das hat doch etwas Absurdes.»