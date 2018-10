Am Freitagnachmittag um 14.50 Uhr ist im Neubau des Limmattalspitals Jiyan Sinik auf die Welt gekommen. Die neugeborene Dietikerin ist das erste Baby, das im Neubau das Licht der Welt erblickte. Und geht somit in die Limmattaler Geschichtsbücher ein.

Die Limmattaler Zeitung besuchte Jiyan am Samstagmittag. Das Baby und Mutter Fatma Sinik (38) sind wohlauf. Auch Vater Ali Sinik (44) und Bruder Firat (6) sind glücklich und stolz.

Die Freude war auch Bettina Gübeli, Leiterin der Wochenbett-Station, und Ramona Marty, Leiterin der Geburtenabteilung, anzusehen. Gübeli und Marty überreichten Mutter und Kind eine Original-«Limmi»-Babywanne, gefüllt mit Geschenken vom Spital.

Jiyan ist 50 Zentimeter gross und 3700 Gramm schwer. Zum Vergleich: Ihr Bruder Firat war bei der Geburt 53 Zentimeter gross und brachte 3600 Gramm auf die Waage.

«Dass Jiyan das erste Baby im neuen Spital ist, bereitet uns gleich noch mehr Freude und Stolz. Wir haben daran geglaubt, dass Jiyan das erste Baby im neuen Spital werden könnte. Am Donnerstag dachten wir dann aber, es könnte vielleicht doch etwas knapp werden», blickt Vater Ali Sinik zurück. Aber der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und so ging Familie Sinik am Freitag, 19. Oktober 2018, um 14.50 Uhr in die Spital-Geschichte ein – dank Baby Jiyan, das im Sternzeichen Waage geboren ist.

Fatma Sinik war am Donnerstag, einen Tag vor der Geburt, ins Spital gekommen. Der Tag ihrer Niederkunft passte nicht nur wegen der besonderen Premiere gut. «Jiyan kam nur eine Woche vor dem geplanten Geburtstermin zur Welt. Alles war gut», sagt die glückliche Mutter.

Die Siniks sind in Dietikon bekannt: Ali Sinik führt zusammen mit seinen Geschwistern die beliebte Chilling Lounge im Dietiker Zentrum an der Löwenstrasse. Das Ehepaar Sinik wohnt seit rund zehn Jahren in der Stadt.

Kurz nach Jiyan wurde am Freitag zudem noch ein zweites Baby im Neubau des Limmattalspitals geboren. Auch ein drittes Baby kam bereits im Neubau zur Welt. Im Durchschnitt werden im Spital Limmattal jedes Jahr rund 1000 Limmattaler Babys geboren.