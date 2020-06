Das Alte Bauamt wird zum Kindergarten - 2022 soll er bezogen werden

Das als Altes Bauamt bekannte Gebäude an der Unteren Reppischstrasse 14 in Dietikon blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Es ist eines der ältesten Gebäude auf dem Kronenareal und befindet sich im kommunalen Inventar der schützenswerten Bauten. Erbaut wurde es im 18. Jahrhundert. Im Jahr 1777 gab der Wettinger Abt den Dietiker Dorfgenossen sein Einverständnis, an der Reppisch ein Gemeindehaus zu errichten. Allerdings dürfte das Gebäude in den ersten Jahren seines Bestehens eher als Versammlungsort denn als eigentliche Gemeindekanzlei genutzt worden sein.

Schon früh diente die Liegenschaft auch als Schulhaus. So nutzte die reformierte Schule – in Dietikon gab es den nachreformatorischen Verhältnissen entsprechend eine katholische und reformierte Primarschule –, das Gebäude ab den Jahren 1834/1835 bis zum Bau des Zentralschulhauses um das Jahr 1909 für den Unterricht. Auch die damals noch existierende Sekundarschule Dietikon-Urdorf fand vorübergehend eine neue Heimat an der unteren Reppischstrasse 14, ehe das Gebäude von der Gemeinde als Gemeindehaus genutzt wurde. In den neuen Gemeindebüros arbeiteten fortan mit dem Gemeindeschreiber und dem Gemeindekassier zwei vollamtliche Beamte sowie zeitweise Hilfspersonal.

Allerdings war es da noch nicht möglich, auf der Verwaltung zu telefonieren. Telefongespräche musste man noch bis im Herbst 1913 in der benachbarten Taverne zur Krone führen. Die Erweiterung des Zentralschulhauses 1932 hatte dann zur Folge, dass nun auch die inzwischen an der Bremgartenstrasse 20, der heutigen Stadtbibliothek, untergebrachte Sekundarschule dort einziehen konnte. Sie machte nun der Gemeindeverwaltung Platz.

Das Gebäude an der Unteren Reppischstrasse 14 diente nun dem Bezirks-Jugendsekretariat und schliesslich dem Bau- und Vermessungsamt als Büro. Danach ging das Haus in Privatbesitz über und wurde ab 1972 an von der Associazioni Christiane Lavoratori Intemazionali, einer in Italien entstandenen Vereinigung von christlichen Arbeitern, als Treffpunkt genutzt. Vor einigen Jahren gelangte das Gebäude wieder in den Besitz der Stadt. Nachdem es lange leer stand ist nun das Studio Dietikon dort untergebracht.