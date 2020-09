Blaulicht und Rauch im Rebberg: Darum rückten Polizei und Feuerwehr zum Winzerhaus aus

Alarm beim Winzerhaus! «Die Meldung kam am Mittwochabend um 21.30 Uhr rein», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich am Donnerstagmorgen gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Beim Winzerhaus sei es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Neben der Kantonspolizei sei auch eine Patrouille der Stadtpolizei Dietikon vor Ort gewesen.

Auch die Feuerwehr Weiningen mit rund 20 Mann und Mitglieder der Feuerwehr Engstringen waren vor Ort. Die Nachricht vom Einsatz verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Limmattal. Denn die Stützpunktfeuerwehr Dietikon hatte am Mittwochabend eine Übung und bekam daher alles über Funk mit. Viel zu tun hatten die Weininger und Engstringer Einsatzkräfte beim Winzerhaus aber nicht. «Total unspektakulär» sei der Einsatz gewesen, sagt der Weininger Kommandant Hanspeter Saxer. «Es war eine kleine Sache, ein technischer Defekt eines Ventilators in einem Kamin», erklärt er.

Juliane Reichmuth ist die Betriebsleiterin vom Winzerhaus. Sie bestätigt zwar, dass es keinen Brand gegeben hat. Aber für Aufruhr war gesorgt. «Ich wurde telefonisch informiert und begab mich dann sofort zum Winzerhaus», so Reichmuth. Im Kamin sei zu viel Hitze entstanden, deshalb ging der Ventilator kaputt. Dieser wurde inzwischen bereits durch einen neuen ersetzt. «Unser Kaminbauer muss jetzt noch schauen, was allenfalls am Kamin selber noch repariert werden muss», sagt Reichmuth. Zudem muss noch geputzt werden. «Es hat viele schwarze Stellen im Innern des Restaurants.» Auch der Rauchgestank ist ein Thema: «Wir haben die ganze Nacht gelüftet.» Das Winzerhaus habe aber Glück: «Zwar können wir den Grill im Hausinnern noch nicht benutzen, aber wir haben ja auch draussen einen Grill. Darum ist das Winzerhaus weiterhin ganz normal geöffnet.» Am Haus und im eigentlichen Restaurantbereich gebe es denn auch keine Schäden. Und es gibt keine Beeinträchtigungen für die Restaurantgäste. Dem Genuss von Entrecôte, Ribeye, Filet und Wein steht also nichts im Wege.

Das Winzerhaus in den Weininger Rebbergen ist rund hundert Jahre alt. Es ist nicht nur für sein gastronomisches Angebot bekannt, sondern auch für die herrliche Aussicht über das Limmattal.