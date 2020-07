Alle «Stiere» in Quarantäne – das Coronavirus erreicht den FC Urdorf

Interessanterweise nicht in Quarantäne geschickt wurden der FCU-Chefcoach Dragan ­Filipovic und sein Assistent Manuel Correia. Offenbar kamen die beiden dem infizierten Spieler nicht nahe genug oder befanden sich nicht genügend lange für eine Übertragung in dessen Nähe. Wie dem auch sei, für ­Filipovic ändert der Corona-Fall im Hinblick auf die nächsten Wochen und die Vorbereitung auf die am Wochenende des 22. und 23. August beginnende 2.-Liga-Meisterschaft nichts: «Wir sind trotzdem im Fahrplan. Die letzten Tage hatten wir natürlich keine Trainings, aber ab Montag geht es wieder richtig los.»

Weil er nach der Infizierung mit dem FC Urdorf ein Testspiel absolviert hatte, mussten auch seine Teamkollegen zehn Tage zuhause bleiben. «Die kantonale Gesundheitsdirektion hatte entschieden, dass praktisch alle Spieler bis am Sonntag in Selbstquarantäne gehen müssen. Dies wurde selbstverständlich ­umgehend veranlasst», sagt René Janz, Vereinspräsident des FC Urdorf. Der infizierte Spieler zeigte nur marginale Anzeichen von Corona, die anderen Spieler der 1. Mannschaft wurden negativ getestet.

Jetzt hat es auch den Limmat­taler Fussball erwischt. Nachdem er sich am 26. Juni im privaten Umfeld mit dem Covid-19-Virus infiziert hatte, musste sich ein Akteur der ersten Mannschaft des FC Urdorf in Quarantäne begeben.

Am kommenden Dienstag wird der FC Urdorf mit allen Titularen an Bord bereits wieder gefordert sein. In Spreitenbach treffen die «Stiere» um 20.15 Uhr in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf den dortigen 4.-Ligisten.