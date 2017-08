In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr Dietikon gegen 3 Uhr zu einem Baggerbrand an der Badenerstrasse in Schlieren gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bagger auf einer leerstehenden Fläche in der Nähe des Schulhauses Reitmen in Flammen.

Ausgerüstet mit Atemschutz und zwei Löschleitungen hatten die ausgerückten Feuerwehrmänner und -frauen den Brand schnell gelöscht. Das ausgelaufene Hydrauliköl wurde zusätzlich mit Ölbinder abgedeckt. Insgesamt standen 18 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz, die mit Kommando-, Tanklösch- und Materialtransportfahrzeug zum Einsatzort gekommen waren. Wieso der Bagger in Flammen aufgegangen war, ist bisher noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich laufen.

Bleibt die Frage, wieso die Dietiker Feuerwehr in der Nachbarsstadt einen Brand löscht. Auf Anfrage erklärt Roger Wiederkehr, Stabsoffizier der Feuerwehr Dietikon, dass die Einsatzleitzentrale zuerst einen Brand an der Bernstrasse gemeldet hatte. Als die Dietiker Feuerwehr bereits unterwegs war, wurde die Destination geändert. Weil keine zusätzliche Unterstützung nötig war, wurden die Schlieremer Kollegen bloss noch über die Situation informiert, mussten aber nicht mehr ausrücken.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz