Die Mehrkosten, die auf den ersten Blick 8,1 Millionen Franken oder 24,9 Prozent betragen, sind aber gemäss Stadtrat zu relativieren, wie er in verschiedenen Schritten vorrechnet. Denn er hatte bereits im März 2010 – unter anderem wegen neu hinzugekommener gebundener Ausgaben – einen revidierten Kostenvoranschlag von 36 Millionen Franken bewilligt. Zudem fliesst wie üblich die Bauteuerung ein. So kommt es, dass die Bauabrechnung noch «4,1 Millionen Franken oder 11,1 Prozent über dem definitiven Kostenvoranschlag» abschliesse, schreibt der Stadtrat.

Für die 2012 fertiggestellte Sanierung und Erweiterung des Dietiker Alters- und Pflegeheimes Ruggacker hatte das Stimmvolk im April 2007 einen Kredit in der Höhe von 32,5 Millionen Franken bewilligt. Nun liegt die Bauabrechnung vor. Sie zeigt Ausgaben in Höhe von 40,6 Millionen Franken.

Wo es überall zu Mehrausgaben gekommen ist, listet der Stadtrat in seinem Antrag detailliert auf. 190 000 Franken fielen etwa unerwartet an, weil im Südwesten des Ruggackers 1 noch ein zusätzlicher, gut 70 Quadratmeter grosser Kellerraum erstellt wurde. Den hatte man zunächst nicht geplant. Doch: «Nötig wurde dieser, da den Wohneinheiten der Residenz, anders als beim Heimbetrieb, kleine Abstellräume zur Verfügung gestellt werden mussten.»

Andererseits hätten sich in all den Jahren teilweise auch die Vorgaben geändert. «Es kamen Auflagen von Behörden, Ergänzungen zur Aufrechterhaltung des Heimbetriebs oder Erschwernisse im Bauablauf hinzu.»

Teurer wurde es zudem auch, weil der Bauausschuss Nachbestellungen aufgab. So wurden beispielsweise nachträglich mehr Einbauschränke, Regale, voll ausgebaute Küchen und kleine Réduits auf den Balkonen geordert. Diese weitergehenden Ausbauten in den Wohnstudios in der Seniorenresidenz, die direkt den Bewohnern zugutekommen, schlugen sich in der Schlussabrechnung mit 350 000 Franken Mehrausgaben nieder.

Der Stadtrat legt die Bauabrechnung nun dem Stadtparlament zur Genehmigung vor.