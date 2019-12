234 Stimmen für OK-Präsident Rolf Wild — sein Einsatz fürs Schlierefäscht begeistert

Die Würfel sind gefallen. Die Leserinnen und Leser der Limmattaler Zeitung haben Rolf Wild zum Limmattaler des Jahres 2019 gewählt. Mit dem Schlierefäscht brachten der OK-Präsident und sein Team das Limmattal vom 30. August bis zum 8. September in Feierlaune. Dreieinhalb Jahre dauerten die Vorbereitungen für das grosse Fest. Rund 50 Sitzungen hielt das Organisationskomitee in dieser Zeit ab, damit sich Schlieren während zehn Tagen in eine Festhütte verwandeln konnte. Gegen 100000 Besucherinnen und Besucher fanden den Weg in die Stadt und feierten friedlich eine grosse Party. Für Rolf Wild war es das dritte Schlierefäscht, das er als OK-Präsident mitorganisierte.

Wilds Engagement und das aller Helferinnen und Helfer wurde nun von der Leserschaft der Limmattaler Zeitung gewürdigt. 234 Stimmen erhielt Rolf Wild. Der Zweitplatzierte ist ebenso ein Schlieremer. Basil Caduff holte sich 168 Stimmen. Der 65-Jährige stand 30 Jahre im Dienste des Spitals Limmattal und wurde im Sommer pensioniert. Zunächst arbeitete er als Oberarzt, danach sechs Jahre als Leitender Arzt und Chefarzt-Stellvertreter. Seit 1996 leitete er die Geschicke des «Limmi» als Chefarzt der medizinischen Klinik. Dabei hatte der gebürtige Bündner so einige Herausforderungen zu meistern. So etwa 2003, als das Spital finanziell in Schieflage geriet und es zu rund 30 Entlassungen kam oder 2010, als es Bestrebungen gab, das «Limmi» zu privatisieren. Jahrelang geprägt und begleitet hat Caduff den Neubau des Spitals. Der Umzug vom alten ins neue «Limmi» erfolgte 2018.

Platz drei geht mit 43 Stimmen an Alina Pätz. Die Urdorfer Curlerin gewann dieses Jahr ihren dritten Weltmeistertitel. Im WM-Finale zwischen der Schweiz und Schweden sicherte Pätz mit dem allerletzten Stein des Turniers im dänischen Silkeborg dem Curlingclub Aarau den 8:7-Sieg und die Goldmedaille. In Dänemark schaffte es die 29-Jährige bereits 2012 und 2015 an die Spitze. Nach 2015 musste Pätz mit Baden Regio auch wegen der starken nationalen Konkurrenz einige schwierige Jahre durchstehen. Doch seit ihrem Zusammenschluss mit Silvana Tirinzoni in Aarau sind die Curlerinnen nicht mehr zu stoppen. Das grosse Ziel des Teams sind die Olympischen Spiele 2022.