Die Girlanden über dem Gärtchen vor dem Kulturhaus Gleis 21 wehen im Wind. Auf dem Kiesplatz stehen ein Bar-Anhänger und ein kultiger Citroën-Kleintransporter. Trotz der Brise und dem lauschigen Ambiente ist es unter der prallen Sonne kaum auszuhalten. Auch dem Gemüse und den Kräutern in den Kisten macht die Hitze zu schaffen. «Die sind schon ganz lahm, ich muss nachher unbedingt Wasser geben», sagt Tobias Liechti. Der Dietiker ist seit drei Monaten im Vorstand des Trägervereins «Gleis 21». Gemeinsam mit Co-Präsidentin Kerstin Camenisch schreitet er zum Bistro im Innern des Kulturzentrums neben dem Dietiker Bahnhof. Dort ist es nicht merklich kühler, aber Bistrobetreiberin Francesca Melia wartet bereits mit erfrischenden Getränken. Mit einem Sommerfest verabschiedete sich das «Gleis 21» Mitte Juni in die kulturelle Sommerpause. Zeit für die Verantwortlichen, nach dem ersten halben Jahr Bilanz zu ziehen. «Wir sind sehr zufrieden. Die rund ein Dutzend Veranstaltungen waren sehr gut besucht und teilweise sogar ausverkauft», sagt Kerstin Camenisch, die das Präsidium gemeinsam mit Carla Hohmeister führt. Das Kulturzentrum sei von den Dietikerinnen und den Dietikern, vor allem auch vom Altberg-Quartier, gut aufgenommen worden. «Wir gehören bereits dazu und spüren einen grossen Rückhalt. Sei dies in Form von Pflanzengiessen oder durch das Mithelfen am Sommerfest», sagt Camenisch. Sie höre immer wieder, dass man wahnsinnig froh sei, dass es nun so einen Ort wie das «Gleis 21» gebe und man nicht extra nach Zürich gehen müsse. «Den Leuten gefällt es, dass man sich hier trifft, Kultur machen und erleben kann.» Publikumsmagnet Trickfilm Zu den Highlights zählte in der ersten Kultursaison die Trickfilmausstellung, die ab Ende April drei Wochen lang im «Gleis 21» gastierte. «Sie bescherte uns 1300 Besucherinnen und Besucher», sagt Camenisch. Gut angekommen sei aber auch die Benefizgala mit dem Comedy-Duo Oropax. Die deutschen Künstler-Brüder Volker und Thomas Martins spendeten den Erlös für das Kulturprogramm im «Gleis 21».

Ein Erfolg war auch das Konzert des Zürcher Sängers und Songwriters Nickless, ein Anlass von «Kultur in Dietikon». Der 23-Jährige wurde 2016 für seine Debüt-Single «Waiting» mit dem Swiss Music Award in der Kategorie «Bester Nationaler Hit» ausgezeichnet. Ins «Gleis 21» lockte er vor allem jüngeres Publikum. «Das zeigt uns, dass es auch grosse Namen im Programm braucht», sagt Camenisch. Gleichzeitig will man aber auch in der neuen Saison unbekannten Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten. Grosse Veränderungen werde es im neuen Programm nicht geben. «Das erste halbe Jahr war ein Test für die internen Abläufe. Wir haben festgestellt, wo es Verbesserungspotenzial gibt», sagt Liechti. An die räumlichen Grenzen sei man etwa bei Theatern gestossen. «Die Raumhöhe ist je nach Theaterproduktion zu niedrig. Vor allem wenn viele Requisiten benötigt werden.»

Parallel zur Eröffnung des «Gleis 21» ging auch das hauseigene Bistro auf. Wirtin Francesca Melia zieht ebenso eine positive Bilanz. «Ich bin die Mamma für alle», sagt sie und lacht. Die gebürtige Sizilianerin verköstigt nicht nur Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler, die die Ateliers im «Gleis 21» mieten, mit Speisen aus ihrer Heimat. «Francescas Focaccias sind legendär», lobt Camenisch. Melia gefällt es, Teil einer Bewegung zu sein. «Essen ist auch Kultur, das passt also bestens ins Konzept des ‹Gleis 21›.» Zudem liebe sie den Kontakt mit Menschen. Mittags und abends tischt sie für Gäste ein Fleisch- und ein vegetarisches Menü im Bistro und draussen auf dem Kiesplatz auf. «Ich verarbeite zum Beispiel das Gemüse und die Kräuter aus den Kisten.» Beliebt seien auch ihre Apéro-Plättli mit italienischen Wurst- und Käsespezialitäten. Wenn das Wetter gut ist, schmeisst Melia auf dem Kiesplatz auch den Grill an – versteckt in der Motorhaube des Kleintransporters. Die Gastgeberin will aber nicht nur alleine hinter dem Tresen oder in der Küche stehen. Im September lädt sie die Bevölkerung und das Altberg-Quartier zum Tomatensauce-Machen ein. 200 Kilo Tomaten bekommt sie von ihren Kollegen zum Verarbeiten. «Es ist doch etwas Herrliches, gemeinsam zu kochen und Zeit zu verbringen», sagt Melia.