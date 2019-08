Pilzsammlerinnen- und -sammler aus Dietikon, Bergdietikon, Geroldswil und Oetwil haben ab morgen Mittwoch bis zum 3. November die Möglichkeit, ihre Funde von Fachpersonen überprüfen zu lassen. Die Pilzkontrollen finden im Raum des Jobbus Limmattal an der Bremgartnerstrasse 42 gegenüber dem Alters- und Gesundheitszentrum in Dietikon statt. Wie die Stadt mitteilt, werden zwei Pilzfachleute dieses Jahr abwechslungsweise die Kontrollen durchführen. Für Sammlerinnen und Sammler gilt, dass pro Tag und Person maximal ein Kilogramm Pilze gesammelt werden darf. Die Pilze müssen vorsortiert, gereinigt und in Papiertüten oder Papiertaschen transportiert werden. Vom ersten bis zum zehnten Tag jeden Monats ist das Sammeln verboten. Die Sammelstelle ist jeweils am Mittwoch von 18 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 18 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.