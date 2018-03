Das Programm Du-bist-du wurde 2009 von der Zürcher Aids-Hilfe ins Leben gerufen und ist auf dem Peer-Ansatz aufgebaut. Während es zu Beginn lediglich ein Beratungsangebot von Jungs für Jungs war, werden heute auch Frauen und Transmenschen beraten. Mittlerweile umfasst du-bist-du auch eine aufsuchende Jugendarbeit, ein Coaching für Fachpersonen und weiterführende Informationen. Neben Fachpersonen der Sozialen Arbeit und Psychologie engagieren sich 40 junge LGBT-Freiwillige in der Beratung, Wissensvermittlung und den Workshops. Die Angebote richten sich an junge Menschen sowie an Fachpersonen, die mit jungen Menschen arbeiten. (GIU)