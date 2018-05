2008 wagte Schelling den Schritt ins Ausland, spielte und studierte fünf Jahre in Nordamerika. Nach dem Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums an der Northeastern University in Boston kehrte die Schwester von Lausanne-Verteidiger Philippe Schelling vor fünf Jahren in die Schweiz zurück und stellte sich fortan während zwei Saisons beim Erstligisten Bülach in der höchsten Amateurliga den Sturmläufen der Männer. Dazu gelangte sie in einem Testspiel mit den GCK Lions als erste Frau bei einem NLB-Klub zum Einsatz.

Krönung in Sotschi

Mit Schelling im Tor entwickelte sich auch das Frauen-Nationalteam stetig weiter und etablierte sich an der Weltspitze. Nach dem Gewinn von WM-Bronze 2012 folgte zwei Jahre später an den Olympischen Spielen in Sotschi die Krönung. Schelling führte die Schweizerinnen als starker Rückhalt sensationell zur Bronzemedaille. Sie galt als wichtiger Baustein dieses historischen Erfolgs und wurde als beste Torhüterin und sogar als wertvollste Spielerin (MVP) des Turniers ausgezeichnet.

Während ihrer Karriere heimste die elffache WM-Teilnehmerin zahlreiche Auszeichnungen ein und brach immer wieder Rekorde. So auch bei ihren vierten Olympischen Spielen im letzten Februar in Südkorea, wo sie mit ihrem fünften Shutout an Winterspielen eine Bestmarke setzte. Im Verlauf des Turniers riss sie auch den Rekord an Siegen (10) bei Olympischen Spielen an sich.

Die letzten drei Saisons spielte Schelling in Schweden und hängte dort ein Masterstudium in Business Administration an. Im letzten März verpasste sie mit Linköping den Meistertitel in der "Finalissima" nur knapp. Mit einer Fangquote von fast 95 Prozent wurde Schelling in ihrer letzten Saison nochmals zur besten Torhüterin der schwedischen Liga gewählt.