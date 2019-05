Ein Zuständiger der Drohnenherstellerfirma meldete kurz vor 11 Uhr, dass in einem Waldstück in der Nähe der Universität Irchel eine ihrer Drohnen abgestürzt sei, berichtet die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. «Das rund 10 Kilogramm schwere Gerät war leer und auf dem Rückflug von der Universität Irchel zum Unispital.»

Schwer beschädigt konnte die Drohne in einem Waldstück oberhalb des Letziwegs, in der Nähe des Strickhofs, geborgen werden. Ob sich der eingebaute Fallschirm geöffnet habe, sei derzeit noch unklar.

Die Absturzursache werde durch die Polizei und die Herstellerfirma abgeklärt, heisst es weiter.

Es ist nicht der erste Absturz einer Post-Drohne. Bereits im vergangenen Januar stürzte eine solche über dem Zürichsee ab. (sho)