Neuinfektionen lassen auf hohem Niveau nach – Zahl der Todesfälle steigt nach wie vor an

Die Zahl der Personen in Spitalbehandlung nahm im gleichen Zeitraum ebenfalls stark zu, um 27 Personen auf insgesamt 359. Von diesen Menschen wurden am Montagnachmittag 69 beatmet, 5 mehr als am Vortag, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion mitteilte.

Hingegen sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder etwas zurückgegangen. Mit 475 nachgewiesen Ansteckungen innert 24 Stunden verharren die Zahlen aber auf hohem Niveau.

Seit dem 1. Juli 2020 wurden im Kanton 30'181 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt 226 Menschen sind gestorben.