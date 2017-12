Kunstrecycling bei der Platzgestaltung: Sechs in Farbe und Grösse unterschiedliche Pyramidenelemente zieren eine Betonwand beim neuen Hardplatz. Zwei weitere Elemente werden in den kommenden Tagen noch angebracht. Beim Kunstwerk handelt es sich um ein 16 Meter langes Stahlrelief des Dietiker Bildhauers Josef Staub, das ursprünglich am südlichen Brückenkopf der Hardbrücke hing. Bei der Restaurierung mitgewirkt hat Sohn Fredi: «Als mich die Stadt Zürich vor rund zwei Jahren anfragte, ob sie bei der Umgestaltung des Hardplatzes die Pyramiden meines Vaters wiederverwenden können, habe ich sofort zugesagt».

In der Folge begleitete Staub den Gestaltungsprozess: «Die Pyramiden sind nun deutlich höher angebracht als früher. Das soll sie auch vor Vandalismus schützen», so Staub. Zum anderen half der Sohn des berühmten Limmattaler Bildhauers bei der Rekonstruktion der Farben. «Anhand alter Skulpturen, die noch im Atelier meines Vaters stehen, haben wir mit einem Farbscanner die Farben rekonstruiert», erklärt Staub. Geholfen habe neben der Stadt auch die hoch spezialisierte Farbenfabrik Mäder in Killwangen. Restauriert wurde das Stahlkunstwerk dann in den Werkstätten von Entsorgung + Recycling Zürich.