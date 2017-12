Frau Gruber* hat heute ihre Tanzschuhe angezogen. «Wissen Sie», erzählt sie eifrig, «das letzte Mal hatte ich Schuhe mit Gummisohlen an, mit diesen konnte ich gar nicht tanzen. Ich blieb immer am Boden kleben.» Zwar schafften es die Gummisohlen damals nicht, sie auf dem Stuhl zu halten: Frau Gruber tanzte dann halt einfach in Strümpfen zur Handörgelimusik. Aber diesmal hat sie vorgesorgt und die feinen Lackschuhe mit der Ledersohle angezogen. Zwar steht heute offiziell Tanzen gar nicht auf dem Programm. «Aber man weiss ja nie», sagt Frau Gruber.

Wenn sie von Musik spricht, leuchten ihre Augen. Kein Wunder: Musik hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt in ihrem Leben. Früher, als sie noch ein Kind war, da habe jeweils ihr Vater für sie auf der Geige gespielt, erzählt sie. Später durfte sie dann selber lernen, die Geige zu spielen. Sie hat sie immer noch zu Hause, die Geige, aber heute spielt sie nicht mehr.

Seit sie vor zwei Monaten einen Hirnschlag hatte, ist vieles schwieriger geworden. Sie könne nicht mehr alles machen, sagt Frau Gruber. Und müde sei sie geworden: «Ich könnte immer schlafen.» Aber im Kirchenchor mache sie immer noch mit, seit 50 Jahren schon. Singen geht noch. Radio hören auch, zum Glück.

«Ich musste lange kämpfen»

Immer am Dienstag geht Frau Gruber nun in den neuen Demenztreff des Vereins Wabe Limmattal. Von 11 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags verbringt sie Zeit mit acht anderen Limmattaler Männern und Frauen mit Demenz sowie vier Betreuenden. Der Treff wurde vor allem geschaffen, um Angehörige, die einen Partner oder Elternteil zu Hause betreuen, zu entlasten.

Sie sei glücklich über das neue Angebot, sagt Schwester Elisabeth Müggler, Gründerin und Vorstandsmitglied von Wabe. Zwei Jahre sind vergangen, seit sie die Idee erstmals im Vorstand eingebracht hatte. «Ich musste lange dafür kämpfen», sagt sie. Weil es vorgesehen war, den Betreuenden für dieses Angebot ausnahmsweise eine kleine Entschädigung zu entrichten, kam es zu Grundsatzdiskussionen. Ursprünglich wollte sich der Verein dann auch eine Trägerschaft für den Treff suchen, aber alle Versuche liefen ins Leere.

So nahm Wabe das Projekt schliesslich doch selber in Angriff. Man hoffe aber, sagt Wabe-Präsident Peter Heinzer, dass sich im nächsten Jahr auch die Gemeinden beteiligen werden. Angelaufen ist das neue Angebot gut, neun von zehn Plätzen sind schon belegt, bevor man überhaupt Werbung gemacht hat – und die Rückmeldungen der Angehörigen sind positiv. «Das freut mich», sagt Peter Heinzer. «Denn wir müssen auch den Angehörigen Sorge tragen.»

Mit einem schlechten Gewissen

Frau Aeberlins Mann ist schon seit Beginn dabei. Die Entlastung sei für sie wunderbar, sagt Frau Aeberlin: So habe sie jeweils am Dienstag etwas Zeit für sich, um in Ruhe ein Bad zu nehmen, um in die Stadt zu fahren, um eine Arbeit zu erledigen, bei der sie sich konzentrieren müsse. «Das tut unglaublich gut», sagt sie.

Doch ihren Mann, den sie sonst rund um die Uhr betreut, «abzugeben», falle ihr nicht nur einfach: «Es ist ein wenig wie früher bei den Kindern: Man tat es mit einem schlechten Gewissen, obwohl man wusste, man ist darauf angewiesen.» Doch habe sie grosses Vertrauen in das Wabe-Team: «Man merkt, dass sie mit Herzblut dabei sind.»

Auch bei den Teilnehmenden kommt das Angebot gut an. Zum Beispiel bei Herrn Häusser – obwohl seine Frau ursprünglich vermutete, er werde sich nicht wohlfühlen im Treff. Doch weit gefehlt: Als er das erste Mal dabei war, stand er gegen Ende des Nachmittags vor allen auf und sagte, er wolle noch etwas sagen: «Mir hat es gefallen heute und ich komme wieder.»