Das neuzeitliche «Sesam, öffne dich!» ist der Wischer auf dem Handy. So funktioniert das auf jeden Fall in einem Self Storage, der vor zwei Wochen in der Riedstrasse in Dietikon eröffnet wurde. Mit dem Handy in der Hand lassen sich so die Zugangstüren und Lagerboxen öffnen, Schlüssellöcher und Türklinken gibt es keine.

Um in diesem Self Storage, zu deutsch Mietlager, seine Möbel, Sportgeräte oder Büro-Utensilien zu deponieren, muss man nicht erst den Betreiber kontaktieren, Verträge unterzeichnen und Schlüssel in Empfang nehmen. Eine App runterladen genügt. Sobald man sich registriert, die richtige Box ausgesucht und die Kontodaten eingegeben hat, wird das Handy zum Schlüssel. Wenn man will, kann man auch sofort loslegen und die angemietete Box befüllen – und sei es mitten in der Nacht. Denn dieses Lager hat rund um die Uhr geöffnet.