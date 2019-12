Neuer Schlieremer Pfarrer: «Möglicherweise wurden wir Reformierten ein wenig zu brav»

Herr Morf, heute werden Sie in das Pfarrer-Amt eingesetzt. Handelt es sich beim Einsetzungsgottesdienst vom Sonntag nur um eine Formalie oder geht es für Sie persönlich um mehr?

Christian Morf: Ich weiss selber noch nicht genau, was mich erwartet. Es ist meine erste Einsetzung, das ist schon ein spezieller Anlass. Auf jeden Fall freue ich mich darauf.

Worüber werden Sie in Ihrer Predigt sprechen?

Ich behandle eine Passage aus dem Lukas Evangelium, in der Jesus die Umstände seiner Rückkehr auf die Erde beschreibt. Dabei kommt es zu apokalyptischen Ereignissen, wie Naturkatastrophen oder aussergewöhnlichen Bewegungen von Himmelskörpern, die ihn ankündigen.

Sind die Menschen in der Adventszeit offener für christliche Themen?

Das würde ich nicht unterschreiben. Ich stelle eher fest, dass sich die christliche Bedeutung von Weihnachten mehr und mehr von der gelebten Bedeutung entfernt. Für das Christentum startet die Weihnachtszeit mit dem ersten Advent, doch in den Geschäften sind die ersten Weihnachtsprodukte bereits ab Anfang Oktober in der Auslage. Alljährlich zeigen Umfragen ja auch erschreckend hohe Prozentzahlen von Menschen, die nicht genau wissen, was an Weihnachten überhaupt gefeiert wird.

Worüber freuen Sie sich am meisten in der Weihnachtszeit?

Was mir an Weihnachten gefällt, ist, dass Gott an die Armen und Verstossenen denkt. Gerade beim Ehepaar Maria und Josef, das in keiner Herberge Platz hat und zuletzt in einem Stall übernachten muss, kommt Gottes Sohn zur Welt. Das zeigt, dass die Not der Menschen Gott nicht egal ist.

Hier in Schlieren, wo 2500 Reformierte auf 6500 Katholiken und 10'000 Andersgläubige und Konfessionslose treffen, sind Sie eine Minderheit. Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) plant, eine gesetzliche Grundlage zur Einbindung der muslimischen Glaubensgemeinschaften zu schaffen, damit diese Steuergelder erhalten und so ihre Strukturen stärken können. Was halten Sie davon?

Das ist letztlich eine Entscheidung des Staates. Ich weiss nicht, wie einfach sich die Umsetzung gestaltet, aber grundsätzlich halte ich den Plan von Frau Fehr für eine gute Idee.

Sehen das die Schlieremer Reformierten auch so?