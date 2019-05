Die neue S-Bahn-Linie fährt montags bis freitags am Morgen und am Abend, wie SBB, ZVV und VZO am Donnerstag mitteilten. Die S20 fährt halbstündlich und jeweils in der sogenannten Lastrichtung - morgens in Richtung Zürich und abends in Richtung Stäfa, mit Halt in Männedorf, Meilen, Küsnacht, Zürich Stadelhofen und Zürich HB.

Die insgesamt sieben zusätzlichen Züge der S20 bieten zusammen mit der S7 Fahrgästen aus Stäfa, Männedorf und Meilen den Viertelstundentakt nach Zürich. Die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) bauen zeitgleich das Busangebot auf den wichtigen Zubringerlinien aus.