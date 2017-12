Gerade am Anfang verhielten sie sich deswegen oft gehemmt und zurückhaltend. «Darum lege ich besonders grossen Wert auf eine gute Atmosphäre. Während des Unterrichts soll niemand Angst davor haben, Fehler zu machen», betont er. Als Perfektionist habe er selbst erst lernen müssen, sich Fehler einzugestehen, um an ihnen wachsen zu können, erzählt er.

Von grossen Bühnen ins Limmattal

Im Sommer 2017 sind die beiden Tänzer mit ihrer Tochter Hannah nach Schlieren gezogen, da sie hier die Gelegenheit hatten, sich in der Tanzkompanie Pidarco als Choreografen und Tanzlehrer zu betätigen. Inzwischen arbeiten sie in verschiedenen Studios, so etwa auch in der Theater-Fabrik Urdorf oder dem Tanzwerk101 in Zürich. Zuvor lebten sie rund sieben Jahre in München und tanzten am Staatstheater am Gärtnerplatz.

Graciela Martinez beendete nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter vor vier Jahren ihre Profikarriere. Neel Jansen tanzte noch bis im vergangenen Sommer am Münchner Staatstheater. Doch auch er merkte, dass sich sein Körper von der ständigen Belastung immer schlechter erholte. Zudem habe ihn das Tanzen alleine nicht mehr erfüllt, sagt er. Sie seien mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem sie nach neuen Herausforderungen suchen, so der Belgier: «Sei das, indem wir als Lehrer unsere Erfahrungen an jüngere Tänzerinnen und Tänzer weitergeben, indem wir als Choreografen eigene Stücke kreieren, oder in spannenden Projekten tanzen.»