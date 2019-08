Die Spielerinnen des TC Weihermatt werden morgen Samstag um 9 Uhr in die Finalrunde der Interclub-NLA-Meisterschaft starten: Im Halbfinal treffen sie auf GC. Gegen die Titelverteidigerinnen hatten die Urdorferinnen am Dienstag in der Vorrunde ein Unentschieden erreicht. Im zweiten Halbfinal werden sich auf der Anlage des Tennisclubs Seeblick Zürich in Wollishofen die Vereine aus Chiasso und Nyon gegenüberstehen. Der Final, in dem die beiden Sieger vom Samstag aufeinandertreffen und unter sich den Meistertitel ausmachen, wird am Sonntag ab 10 Uhr in Wollishofen ausgestragen.