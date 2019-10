Der Verdächtige wohnte bei einem 44-jährigen Deutschen in Uster, der gemäss Angaben der Kantonspolizei vom Donnerstag gleich mitverhaftet wurde.

Der Schweizer hatte am 1. Oktober den Laden in Fischenthal mit einer Waffe überfallen und zwei Verkäuferinnen bedroht. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchtete der Täter in einem schwarzen VW Golf, bei dem die Nummernschilder abgedeckt waren. (sda)