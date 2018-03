Umstrittener verlief die Diskussion ums Schulpräsidium. «Wenn man die Entwicklung der Schülerzahlen anschaut, wird der Steuerfuss wohl steigen», stellte der aktuelle Schulpräsident Fries in Aussicht. «Natürlich können wir den Steuerfuss halten», erwiderte Herausforderer Blum. Das habe man bei der letzten Rechnung der Schulgemeinde bewiesen, und die neue Einheitsgemeinde trage auch dazu bei. Für beide war klar, dass die Implementation des Lehrplans 21 neben dem Schulhausausbau in den nächsten Jahren zu einer der grössten Herausforderungen wird.

Weniger zu diskutieren hatten die Kandidierenden für die fünf Sitze der Rechnungsprüfungskommission (RPK): Ricardo Zimmermann (parteilos), Pascal Stöckle und Christian Fitz (beide FDP), Rainer Stüssi (SVP) sowie die Parteilosen Urs Attinger und Antje Horvath. «Was mich von allen hier wohl am meisten qualifiziert, ist, dass ich schon 12 Jahre in der RPK bin», sagte der aktuelle Präsident Zimmermann, der einzige Bisherige auf der Liste und alleiniger Anwärter für das RPK-Präsidium. In den letzten zwölf Jahren habe man in der RPK sehr viel Wissen aufgebaut und er wolle mit einem neuen Team weiter darauf aufbauen.

Duell ums Gemeindepräsidium

Bei der Gemeinderatswahl kommt es nur beim Präsidium zur Kampfwahl: Finanzvorstand Marcel Balmer (SVP) und Hochbauvorstand und Vizepräsident Simon Wirth (FDP) wollen beide das Amt des abtretenden René Rey (FDP) übernehmen. Insgesamt stehen für die sechs Sitze je drei SVPler – Markus Nydegger, Gisela Biesuz und Balmer (alle bisher) – und drei FDPler – Wey Te-Glanzmann und Urs Muntwyler (beide neu) sowie Wirth (bisher) – auf der Wahlliste. Die Machtverhältnisse im Gemeinderat werden nicht in dieser Wahl entschieden. Wegen der Anfang Jahr eingeführten Einheitsgemeinde sitzt der Schulpräsident als siebtes Mitglied im Gemeinderat. Deshalb entscheidet das Duell zwischen Fries und Blum, ob die Verteilung von vier SVP- und drei FDP-Mitgliedern sich erstmals seit 2003 ändert.

Tiefbauvorstand Nydegger und Sozialvorsteherin Biesuz betonten, dass sie gerne ihre Dossiers weiterführen wollen. Es warte viel Arbeit in den nächsten vier Jahren. Die Ressortwahl sei kein Wunschkonzert, sagte Muntwyler. Er sei aber lieber «um Menschen als um Zahlen». Jungunternehmer Te-Glanzmann gab an, am liebsten das Sicherheitsressort zu übernehmen.

Viel Lob für René Rey

Die beiden Präsidentschaftskandidaten Wirth und Balmer standen sich vor acht Jahren schon einmal gegenüber, als beide den Tiefbau übernehmen wollten, erzählte der damals unterlegene Balmer in einer Anekdote. «Ich hoffe, es dieses Mal besser zu machen», sagte er, begleitet von Erheiterung aus dem Publikum. Beide lobten die Arbeit des heutigen Gemeindepräsidenten René Rey. «Das sind grosse Fussabdrücke, die man erst mal ausfüllen muss», sagte Wirth. Als aktueller Hochbauvorstand sei ihm wichtig, dass man die vom Bund vorgegebene Verdichtung und Bauzonenausnutzung mit Mass umsetze und die Identität von Unterengstringen erhalten bleibe. Angesprochen auf Verbesserungsmöglichkeiten sagte Balmer, bei der Digitalisierung sehe er Potenzial. Die Verwaltung produziere viel zu viel Papier.

Beim Steuerfuss waren sich beide einig: Der zwischen 2015 und 2017 von 91 auf 100 Prozent gestiegene Gesamtsteuerfuss solle mittelfristig wieder gesenkt werden. Die guten letzten Rechnungen und die gesunkene Sozialhilfequote würden dies ermöglichen, argumentierte Balmer. «Ja, wir haben einen guten Finanzvorstand, das sieht er richtig», entgegnete Wirth. Deshalb sei es schade, wenn Balmer diese Arbeit nicht fortführen könnte, sagte er weiter und löste Erheiterung aus. Ein Punkt war allen Kandidierenden wichtig: Vom hier geborenen Ur-Unterengstringer bis zum begeisterten Neuzuzüger strichen alle ihre Beziehung zur Gemeinde heraus und machten klar, wieso ihnen Unterengstringen besonders am Herzen liegt. Trotz des ambitionierten Zeitplans ging der formelle Teil des Abends nach knapp zwei Stunden mit nur wenig Verspätung zu Ende und die Diskussionen wurden beim Apéro fortgeführt.