Der Muulaffemärt auf dem Muulaffeplatz steht nun wieder jeden Donnerstag von 8 bis 11 Uhr auf dem Programm. Schon beim Saisonstart deckten sich viele Leute mit Gemüse, Obst, Käse, Blumen und allerlei mehr ein. Nachdem Unterengstringen am Wochenende mit dem Mittefasten den Winter ausgetrieben hatte, zeigte sich nun also in Urdorf, dass der Frühling da ist. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.