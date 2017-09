Martin Romer hat genug: Wie er am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung schreibt, tritt er nach 16 Jahren Parteizugehörigkeit per sofort aus der FDP Dietikon aus. Für die Gemeinderatsliste der FDP Dietikon der kommenden Gesamterneuerungswahlen im März 2018 stehe er nicht mehr zur Verfügung, schreibt der Gemeinderat und Kantonsrat.

Im Kantonsrat werde er weiterhin als Parteiloser politisieren, so Romer. Die Tätigkeit als Gemeinderatspräsident werde er mit der letzten Sitzung seiner Amtszeit am 8. Februar 2018 regulär abschliessen.

Zu den Gründen äussert sich Romer nicht. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass Romer es nicht goutiert, dass die FDP ihn letzte Woche nicht als Stadtratskandidat nominiert hat. Stattdessen wurde der 33-jährige Philipp Müller nominiert.