Wie viel arbeitet eine zu 100 Prozent erwerbstätige Person im Unterland im Jahr? Etwas über 1900 Stunden dürften es im Normalfall sein. Für Noch-Regierungsrat Markus Kägi waren es während seiner zwölfjährigen Amtszeit bedeutend mehr. Er kam jeweils mit dem Zug um etwa 6.20 Uhr in Zürich an, begann etwa zehn Minuten später mit der Arbeit und blieb abends meist bis um 21 oder 22 Uhr. Die Ausnahme bildete immer der Montag. Da lieferte ihn ein Chauffeur bereits um 6 Uhr in seinem Büro in der Baudirektion ab – ansonsten hätte Kägi die Aktenberge, die er jeweils über das Wochenende studierte, nicht zurück in die Direktion transportieren können.

Es überrascht deswegen nicht, wenn Kägi kurz vor dem Ende seiner politischen Karriere verrät, wonach er sich am meisten sehnt: «Ich werde endlich wieder Herr über meine eigene Agenda sein.» Er sagt es mit etwas Schalk in den Augen, als einer, der nicht ausgebrannt, sondern zufrieden am Ende seiner politischen Laufbahn angekommen ist, die über 40 Jahre gedauert hat. Sie begann 1978 in der Rechnungsprüfungskommission seiner Heimatgemeinde Niederglatt, wo er sechs Jahre später in den Gemeinderat gewählt wurde. 1991 folgte der Sprung in den Kantonsrat, wo Kägi während fünf Jahren amtete. Danach war der Notar elf Jahre lang Ombudsmann des Kantons Zürich und von 2005 bis 2007 Präsident des Europäischen Ombudsmann-Instituts. Und schliesslich wurde Kägi 2007 in den Regierungsrat gewählt, wo er während seiner zwölf Jahre der Baudirektion vorstand. Zweimal war er in dieser Zeit Regierungspräsident.

Keine Skandale

Er habe nie ein anderes Departement gewollt, erklärt Kägi. «Thomas Heiniger und ich waren 2007 die beiden Neuen. Und ich habe ihn gefragt: ‹Du, was würdest du haben wollen?›.» Heiniger habe am liebsten die Gesundheitsdirektion führen wollen. «Gott sei Dank, habe ich mir damals gedacht.» Denn die Gesundheitsdirektion hatte Kägi am wenigsten interessiert. Bei der Konstituierung wollte dann Hans Hollenstein aber weg von den Finanzen und lieber ins Sicherheitsdepartement wechseln. «Ach du Sch…, dachte ich mir. Weil ich dann wohl die Finanzen hätte übernehmen müssen.» Glücklicherweise wollte aber auch die damals erst seit rund einem halben Jahr regierende Ursula Gut wechseln. «Und so erhielt damals schliesslich jeder das Departement, mit dem er sich identifizieren konnte. Unter anderem Thomas Heiniger die Gesundheit und ich die Baudirektion», erinnert sich Kägi gerne zurück.

Skandale hatte Kägi während seiner Regierungszeit nicht wirklich zu verkraften. Anders als etwa Christoph Mörgeli, Hans Fehr, Toni Bortoluzzi oder andere bekannte Gesichter aus der Zürcher SVP gehörte er nie zu den lauten und mitunter provokativen Politikern seiner Partei. Stattdessen attestierte man ihm, seine Dossiers im Griff zu haben, gut informiert und vor allem kompromissbereit zu sein. So war es etwa die SP, die Kägis Version des neuen Wassergesetzes mittels eines Referendums schützen wollte, nachdem sie im Kantonsrat von bürgerlicher Seite erheblich verändert worden war. Der Niederglatter nahm sich zudem selbst nie zu wichtig. Er setzte sich nicht in Szene, machte um seine Person kein grosses Aufheben und zeigte auch Sinn für Humor. Privat lässt er es sich nicht nehmen, seine Dächlikappe verkehrt herum aufzusetzen, um mal eben ein paar Verse zu rappen.

Kägi zieht selbst ein gutes Fazit seiner zwölf Jahre als Regierungsrat. Es gibt wenig, was ihn wurmt. «Gerne hätte ich ein Strassenprojekt von der Planung über den Spatenstich bis hin zur Einweihung in meiner Amtszeit erlebt», sagt er. Das ist ihm knapp nicht gelungen, der Autobahnzubringer Obfelden/Ottenbach hätte am ehesten das Potenzial dazu gehabt, wird nun aber voraussichtlich erst dieses Jahr umgesetzt. Immerhin konnte Kägi Anfang April in Dietlikon überhaupt bei seinem ersten Spatenstich für ein Strassenprojekt anwesend sein.