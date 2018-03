Sie sind Naturschönheiten, die Reppisch und das Dietiker Moor. Doch sind sie mit ein Grund dafür, dass für den Neubau der Dietiker KVA nur das Coop-Areal ernsthaft infrage kommt.

Für 90 Millionen Franken will die KVA-Betreiberin Limeco die 43'612 Quadratmeter grosse Fläche kaufen. Bezahlt wird das per Kredit, der am Markt aufzunehmen wäre. Das Volk der acht Trägergemeinden muss den Kauf aber bewilligen. Am 10. Juni, also in 99 Tagen, stimmen Dietikon, Urdorf, Schlieren und die fünf Gemeinden rechts der Limmat ab.

Die Lebensdauer der heutigen KVA – die letztes Jahr 91'319 Tonnen Abfall verwertete – endet bis 2035. Das heutige Areal bietet keinen Platz für einen Neubau, wie eine Machbarkeitsstudie der Limeco 2015 zeigte. Würde sie die neue KVA dort bauen, müsste sie die alte für Jahre abschalten. 30 Personen wären ohne Arbeit und die Regiowärmeleitungen müssten provisorisch beheizt werden.

Kapazität von 160'000 Tonnen pro Jahr vorgesehen

Der neue kantonale Richtplan und die Abfallplanung des Zürcher Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) sehen eine Kapazität in Dietikon von 160'000 Tonnen pro Jahr vor. Zum Vergleich: Zürich Hagenholz soll 2035 mit 360'000 Tonnen laufen, Winterthur mit 190'000 und Hinwil mit 120'000. Für die KVA Horgen sind bis in die 2030er-Jahre etwas mehr als 37'000 Tonnen eingeplant. Dann fällt sie weg und wird durch die zusätzliche Dietiker Kapazität ersetzt. Heute liefern elf Gemeinden ihren Abfall nach Horgen. In Dietikon sinds 38 – hinzu kommen gut 55 Prozent Marktkehricht. Das ist im Schnitt. So sind es in Hinwil 50 Prozent. Die neue Abfallplanung wurde im Januar von Awel-Amtschef Christoph Zemp, Baudirektor Markus Kägi (SVP) und den Verwaltungsratspräsidenten und Geschäftsführern der Zürcher KVA-Betreiber unterzeichnet.

Der Vorstand der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) hat seinen Delegierten aber beantragt, dass sie am 14. März eine Stellungnahme an den Kanton verabschieden, die den Richtplaneintrag von 160'000 auf 120'000 Tonnen reduzieren will. Das wären noch knapp 30'000 Tonnen mehr als die heutige Dietiker Maximalkapazität. Da sowieso ein Neubau nötig ist, beeinflusst das die Landkauf-Frage aber kaum.

Weniger Lastwagen

Je grösser die Kapazität, desto günstiger pro Tonne dürfte die KVA sein. Stichwort: Kehrichtgebühren. Beim Verkehr lautet die Prognose, dass neu 215 statt 125 Kehricht-Lastwagen pro Tag nach Dietikon fahren werden und dafür 355 von Coop wegfallen. Das ist ein Minus von 265. Für die A3 in Urdorf rechnet die Limeco mit maximal 35 bis 40 zusätzlichen Fahrten – Rückfahrten inklusive.

An Umweltfragen soll nichts scheitern. Die Limeco steht in Kontakt mit dem Verband Birdlife Schweiz. Ersten Ideen nach soll sich der Neubau zur Reppisch hin stufenweise und mit Gras bepflanzt absenken. Zudem ist 2035 voraussichtlich kein Hochkamin mehr nötig.

Der Neubau wird nicht das ganze zum Verkauf stehende Areal füllen: Den Rest würde die Limeco für eine wertschöpfende Zusatznutzung zur Verfügung stellen, bis sie ihn in ferner Zukunft womöglich selber braucht.