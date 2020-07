Lässt sich die Gleichstellung zwischen Mann und Frau budgetieren?

Gemeinderat Beat Hess will vom Stadtrat wissen, ob er mit der Idee des gendergerechten Budgetierens vertraut ist. Mit einer Kleinen Anfrage erkundigt er sich danach, ob der Stadtrat den Ansatz des Gender-Budgeting kennt. Ausserdem fragte er nach, ob der Stadtrat bereit wäre, diesen Ansatz für das Budget von Dietikon zu prüfen und gegebenenfalls in Betracht zu ziehen. Doch worum handelt es sich dabei überhaupt?

Die Idee des Gender-Budgeting ist älter als gedacht: Bereits in den 1980er-Jahren tauchte das Thema auf, in den 1990er-­Jahren versuchte man es in verschiedenen Ländern anzuwenden. Dabei wird das Haushaltsbudget so gestaltet, dass sowohl Männer als auch Frauen zu gleichen Teilen davon profitieren. Beat Hess selbst ist bei seiner Lektüre auf das Konzept gestossen. Begeistert hat ihn, dass Gender-Budgeting den Ansatz verfolgt, über die Strukturen für mehr Gleichstellung zu sorgen. «Mir ist klar, dass es aufwendig ist, aber ich finde es einen interessanten Ansatz», so Hess.

In verschiedenen Ländern und Städten wird Gender-Budgeting bereits angewendet. Österreich hat es im Jahr 2009 in der Bundesverfassung verankert. Hess nennt die Stadt Hamburg als weiteres Beispiel, die ab 2021 mit Gender-Budgeting arbeiten will. Hierzulande wendet der Kanton Basel-Stadt bereits Gender-Budgeting an.