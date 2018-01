Auf den ersten Blick steht auch die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU), die derzeit nicht im Parlament vertreten ist, bei den Frauen gut da, denn unter ihren 7 Kandidierenden sind 5 Frauen. «Für uns sind Männer und Frauen gleichwertig. Frauen sind aber mit den Fragen aus den Bereichen Schule und Soziales besser vertraut. Gleichzeitig geht es auch darum, das Image der EDU als Männerpartei zu widerlegen», so Walter Schmid, der trotz all der EDU-Frauenpower den Spitzenplatz belegt.

Eine Umfrage unter den Parteien ergab, dass man schon gerne mehr Kandidatinnen auf der Liste hätte, die Frauen sich aber oft nicht motivieren liessen. Beat Rüfenacht, Präsident der Dietiker GLP: «Wir konnten nur zwei Frauen bewegen, sich aufstellen zu lassen.» Ähnliches schildert Ottilie Dal Canton, Präsidentin der Dietiker CVP, für die 12 Männer und 5 Frauen kandidieren: «Wir haben mehr Absagen von Frauen als von Männern erhalten, was wir bedauern.»

Volle Liste als Ehrensache

Dass das mangelnde Interesse nicht unbedingt an das Geschlecht gebunden ist, erkennt man daran, dass das Kandidatenfeld im Vergleich zu 2014 geschrumpft ist. Während in Schlieren 16 Kandidierende mehr als 2014 antreten, sank in Dietikon die Zahl von 171 in 2014 auf 160 dieses Mal. Das ist bedauerlich für das Wahlvolk, das damit elf Kandidierende weniger zur Auswahl hat.

Mit einer vollständigen Liste mit 36 unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten für die 36 zu vergebenden Parlamentssitze kann lediglich eine Partei aufwarten, genauso wie schon 2014: die SP. Entsprechend zufrieden zeigt sich Manuel Peer, Präsident der Dietiker Ortspartei: «Für uns ist es Ehrensache, eine volle Liste abzugeben. Die Kandidatensuche ist aufwendig, aber immer auch eine Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen. Wir haben genügend qualifizierte Leute, die bereit sind, zu kandidieren.»

Politisierung in der Familie

Um ihre Listen zu füllen, behelfen sich alle anderen Parteien damit, dass sie entweder allen oder auch nur den Topkandidaten zwei Listenplätze geben. Bei der EVP will man auf diese Weise ihrem Vierer-Ticket mehr Gewicht verleihen, ähnlich wie die SVP mit ihren Bisherigen, die «während der Legislatur einen guten Job gemacht haben und es verdienen, wieder gewählt zu werden», so Burtscher. Und auch die Grünen wollen so ihre drei Spitzenkandidaten stärken. Pragmatischer dagegen sieht es Ernst Joss, Präsident der AL-Limmattal: «Durch die Doppelbelegung hat es nicht so viele freie Linien. Das hat weniger Panaschierstimmen von anderen Listen zur Folge und sieht auch besser aus.»

Bis auf die SP meinten alle Parteien, dass die Kandidatensuche manchmal zäh verläuft. Werner Hogg von der FDP: «36 Kandidierende sind ein Wunschszenario. Leider gibt es viele geeignete und kompetente Parteimitglieder, die den Schritt in die Öffentlichkeit nicht wagen.» Auch Burtscher kennt diese Zögerlichkeit: «Es ist für die SVP nicht einfach, Menschen zu politischem Engagement zu motivieren.»