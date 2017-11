Der Tatort ist ein Anwesen auf dem Mutschellen. In einem ruhigen Quartier, wo Reiche und Einflussreiche die Aussicht ins Reusstal geniessen und die Nähe zur benachbarten Schule schätzen. Die Briefkästen des stattlichen Hauses sind heute mit anderen Namen beschriftet. Aber hier wohnte der über 60 Jahre alte niederländische Staatsbürger, der einem Mädchen mehrfach Drogen verabreicht haben soll – vor allem Marihuana und Kokain, aber in einem Fall auch «einige Tropfen Ecstasy», wie es in der Anklageschrift heisst.

Dazu muss man wissen: Flüssiges Ecstasy hat mit Pillen-Ecstasy nichts zu tun. Es handelt sich um eine andere Substanz gleichen Namens, die je nach Dosis als K.-o.-Tropfen verwendet werden kann. Nach Verabreichung der Tropfen soll der Mann am Mädchen den Geschlechtsverkehr vollzogen haben. Das war im Dezember 2013.

Regelmässig Drogen verabreicht

Die anderen Drogen – Kokain und Marihuana – gab er dem Mädchen über einen Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren hinweg, heisst es in der Anklageschrift weiter. In dieser Zeit soll er dem Mädchen auch mehrmals unter ihr T-Shirt gegriffen haben, um sich an ihren Brüsten zu vergehen. Der Tatort soll jeweils das Bett des Beschuldigten gewesen sein, in dem die beiden gemeinsam lagen. So hat es die Zürcher Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte ermittelt.

Fallführend ist die gleiche Staatsanwältin, die im Mai schon den Limmattaler Kinderschänder erfolgreich hinter Gitter brachte, der zuerst in Dietikon und später in Stallikon zahlreiche Knaben jahrzehntelang missbraucht hatte. Dieser hatte den Knaben jeweils Alkohol, Marihuana und ein Schlafmittel verabreicht.

Erster Übergriff 2005 im Limmattal

Obwohl das Haus des nun beschuldigten Niederländers auf dem Mutschellen im Aargau liegt, ist der Kanton Zürich zuständig. Denn einen ersten Übergriff auf das Mädchen soll der Mann 2005 im Zürcher Limmattal begangen haben, als das Mädchen noch weit unter zehn Jahren alt war. Damals – die beiden sassen auf dem Sofa beim Mädchen zuhause – fasste er ihr schon an die Brust sowie in den Schritt.